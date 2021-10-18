По обновленной статистике, по состоянию на 18 октября по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников школ. Полностью (двумя дозами) вакцинированы 358 390 педагогов – это 56% от общего их количества.

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Вакцинация учителей

Где вакцинировано больше всего учителей

Самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют следующие регионы:

  • Луганская область – 79,4%;
  • Харьковская область – 70,9%;
  • Черкасская область – 70,9%;
  • Полтавская область – 69,4%;
  • Киевская область – 67,7%;
  • Житомирская область – 66,9%.

Где вакцинировано меньше всего учителей

Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах 5-ти областей:

  • Ровненской области – 24,5%,
  • Волынской области – 22%,
  • Ивано-Франковской области – 20,8%,
  • Одесской области – 20,1%,
  • Львовской области – 19,4%.

Каникулы в школах

Министр образования Сергей Шкарлет напомнил, что из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 по всей Украине МОН рекомендовало школам объявить каникулы с 18 октября.

Так, 18 октября каникулы начались в более чем 5 тысячах школ Украины, а это 35,5% от их общего количества.

Больше всего таких заведений в следующих областях:

  • Харьковская – 99% от общего количества в области;
  • Сумская – 94,3%;
  • Киевская – 77%;
  • Донецкая – 71,1%;
  • Запорожская – 65,4%.

Выражаю благодарность педагогам, которые несмотря на все сложности нынешнего времени демонстрируют сплоченность и ответственность. Надеюсь, темпы вакцинации среди учителей не будут снижаться, и уже совсем скоро будет вакцинировано 100% педагогов!,
– написал Шкарлет.

Добавим, что Минздрав и МОН рекомендовали школам уйти на каникулы раньше – с 18 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Где школы прислушались к советам, а где решили идти по плану, 25 октября – читайте в статье.