Ученики в этом году были вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за пандемии и это повлияло на большинство из них негативно. Так, об ухудшении усвоения материала говорят 69% опрошенных.

Издание "Інститут міста" провело исследование среди родителей и выяснило, как проходило онлайн-обучение.

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Так, по их данным, труднее всего пережить онлайн-обучение было родителям детей младшего школьного возраста, которые совсем не могут учиться самостоятельно (среди молодежи таких – 12,7%).

Еще 72,4% родителей отметили, что стали тратить больше времени на учебу детей, а для 58,6% это было сложно.

Кроме того, в среднем на подготовку своего ребенка к учебе родители ежедневно тратили 3 часа 37 минут: