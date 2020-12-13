Больше времени на уроки и подготовку: новое исследование об онлайн-обучении в 2020 году
Ученики в этом году были вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за пандемии и это повлияло на большинство из них негативно. Так, об ухудшении усвоения материала говорят 69% опрошенных.
Издание "Інститут міста" провело исследование среди родителей и выяснило, как проходило онлайн-обучение.
Интересно Школы во время локдауна могут обучать учеников дистанционно, – Шкарлет
Так, по их данным, труднее всего пережить онлайн-обучение было родителям детей младшего школьного возраста, которые совсем не могут учиться самостоятельно (среди молодежи таких – 12,7%).
Еще 72,4% родителей отметили, что стали тратить больше времени на учебу детей, а для 58,6% это было сложно.
Кроме того, в среднем на подготовку своего ребенка к учебе родители ежедневно тратили 3 часа 37 минут:
- интересно, что мамы тратили 3 часа 56 минут,
- а папы – 3 часа 9 минут.
Поделиться новостью