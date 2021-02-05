Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования обнародовало отчет с самыми популярными профессиями, на которых учатся студенты. Интересно, что самые распространенные специальности 2020 года – "Право", "Среднее образование" и "Медицина".

Следовательно, больше всего в 2020 году обучалось юристов – 74,1 тысячи, а это 7% от общего числа студентов.

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Второе место по популярности занимают учителя – на этой специальности учились 63,9 тысячи студентов, то есть 6% от общего количества.

Третье место в рейтинге популярных специальностей занимает "Медицина" – ее выбрали 54,8 тысячи человек, то есть 5,2% всех соискателей высшего образования.

В десятку самых популярных в Украине специальностей также входят:

Менеджмент (52,3 тысячи студентов, 4,9% из всех)

Филология (41,8 тысячи студентов, 3,9%);

Психология (31,5 тысячи студентов, 3%);

Компьютерные науки (29 тысяч студентов, 2,7%);

Экономика (27,3 тысячи студентов, 2,6%);

Финансы, банковское дело и страхование (27,1 тысячи студентов, 2,5%);

Фармация, промышленная фармация (24,1 тысячи студентов, 2,3%).



Самые популярные специальности 2020 года / Фото отчета НАОКВО

В НАОКВО добавили, что этот рейтинг является стабильным по сравнению с прошлым годом, ведь он полностью повторяет перечень топовых специальностей в 2019 году.

Кроме того, на 1 октября 2020 года подготовку студентов степени "младший бакалавр" осуществляют 53 учреждения образования, "бакалавр" – 483 учреждения, "специалист" – 78 учреждений, "магистр" – 336 учреждений.