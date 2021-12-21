Больше на 100 тысяч гривен: частный детский сад шокировали счета за отопление

Частный детский сад "ЩастяKids" получил квитанцию для оплаты за отопление в ноябре с суммой свыше 127 тысяч гривен. Заведение не получило газ по сниженным ценам, поскольку не является бюджетным учреждением.

По словам основательницы заведения Леси Мыськив, за аналогичный период прошлого года стоимость отопления составила более 29 тысяч гривен. Однако в этом году сумма выросла на 98 тысяч.

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Поддержки частного образовательного сектора нет

Основательница учреждения дошкольного образования в сети опубликовала квитанции, которые получила за ноябрь 2020 и 2021 годов. Цифры на них и впрямь кардинально разнятся.





Квитанция за 2021 и 2020 года / Фото Леси Миськив

Леся Мыски заявила, что государство не поддерживает частный образовательный сектор. Однако основательница сада "ЩастяKids" убеждена, что это заведение, как и подобные ему, выполняет важную работу – выполняет функцию государства и обеспечивает места в дошкольных учреждениях образования, ведь в бюджетных учреждениях часто огромные очереди.

Мы – частный образовательный сектор – не получаем никакой, совсем никакой поддержки, преференций или дотаций. Мы на уровне с заводами платим налоги, аренду и коммуналку,

– написала Мыскив.

Основательница детского сада призвала власти обратить внимание на тарифы, которые получило учреждение, поскольку, как заявила Леся Миськив, "ЩастяKids" не может работать в таких условиях.

В комментарии 24 каналу Леся Миськив заявила, что пока не обращалась в органы власти и коммунальные предприятия, поскольку "не видит в этом смысла".

А что им (местным властям и коммунальным предприятиям – 24 канал) сказать? Что повысили тарифы? Думаю, они и так знают,

– заявила Леся Мыськив.

Текст публикации Леси Мыскив

Правительство, органы местного самоуправления и "Нафтогаз" в октябре 2021 года подписали меморандум о снижении тарифов на отопление для населения и бюджетных учреждений. Согласно ему, стоимость газа для государственных учреждений образования (и других коммунальных учреждений) составляет 16,8 гривны за кубометр.

В 5 раз повысилась цена на отопление для детского сада, почти в 3 раза – на электроэнергию.

В прошлом году в "ЩастяKids" счет за отопление за ноябрь составил 29 тысяч гривен, в этом году – 127 тысяч.

В постановлении Кабмина 1209 от 10.11.2021 сказано, что исключением для применения этого убийственного коэффициента являются "население, бюджетные и религиозные организации”. Что же мне теперь, в детском огороде часовенку поставить и назваться “религиозным садиком”?

Частное образование выполняет функционал государства, обеспечивая реализацию права на образование для граждан страны. Да, на платной основе, но давайте будем откровенны, в нашей стране это не столько бизнес, сколько социальное предпринимательство, ведь садик с питанием, развитием, образованием, развлечениями, коррекцией (логопедия, психология): бассейном – это нереально ресурсно затратное дело. Я уже молчу об уровне ответственности, ведь в наших руках дети. И это не манипуляция, это, действительно, работа не для слабонервных.

Государственные садики и школы переполнены, очереди в госсадки таковы, что если не записать ребенка при рождении, то попасть туда он может после 1-го класса школы.

Мы – частный образовательный сектор – не получаем никакой, совсем никакой поддержки, преференций или дотаций. Мы наравне с заводами платим налоги, аренду и коммуналку. Мы креативим, внедряем новые технологии, привлекаем инвестиции, обеспечиваем рабочими местами тысячи людей, очень стараемся дать достойные заработные платы сотрудникам, решаем проблему кадрового голода, из последних сил мотивируем людей идти в образование и становиться педагогами, сами на местах создаем образовательные программы для своих воспитателей и обучаем мировой практике в этой сфере, сами создаем престиж профессии педагога и воспитателя, которые буквально вымирают последние 30 лет.

Ау, парни и девушки, которые принимают решения там, выше, обратите внимание!

Нам не просто сложно, нам становится невыносимо работать! Справится ли государство с количеством детей, которых нужно будет принять в "бюджетные организации", если мы не вытанем и закроемся?