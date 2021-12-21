По словам основательницы заведения Леси Мыськив, за аналогичный период прошлого года стоимость отопления составила более 29 тысяч гривен. Однако в этом году сумма выросла на 98 тысяч.

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Поддержки частного образовательного сектора нет

Основательница учреждения дошкольного образования в сети опубликовала квитанции, которые получила за ноябрь 2020 и 2021 годов. Цифры на них и впрямь кардинально разнятся.





Квитанция за 2021 и 2020 года / Фото Леси Миськив

Леся Мыски заявила, что государство не поддерживает частный образовательный сектор. Однако основательница сада "ЩастяKids" убеждена, что это заведение, как и подобные ему, выполняет важную работу – выполняет функцию государства и обеспечивает места в дошкольных учреждениях образования, ведь в бюджетных учреждениях часто огромные очереди.

Мы – частный образовательный сектор – не получаем никакой, совсем никакой поддержки, преференций или дотаций. Мы на уровне с заводами платим налоги, аренду и коммуналку,

– написала Мыскив.

Основательница детского сада призвала власти обратить внимание на тарифы, которые получило учреждение, поскольку, как заявила Леся Миськив, "ЩастяKids" не может работать в таких условиях.

В комментарии 24 каналу Леся Миськив заявила, что пока не обращалась в органы власти и коммунальные предприятия, поскольку "не видит в этом смысла".

А что им (местным властям и коммунальным предприятиям – 24 канал) сказать? Что повысили тарифы? Думаю, они и так знают,

– заявила Леся Мыськив.

Обратите внимание! Правительство, органы местного самоуправления и "Нафтогаз" в октябре 2021 года подписали меморандум о снижении тарифов на отопление для населения и бюджетных учреждений. Согласно ему, стоимость газа для государственных учреждений образования (и других коммунальных учреждений) составляет 16,8 гривны за кубометр.

Текст публикации Леси Мыскив

В 5 раз повысилась цена на отопление для детского сада, почти в 3 раза – на электроэнергию.

В прошлом году в "ЩастяKids" счет за отопление за ноябрь составил 29 тысяч гривен, в этом году – 127 тысяч.

В постановлении Кабмина 1209 от 10.11.2021 сказано, что исключением для применения этого убийственного коэффициента являются "население, бюджетные и религиозные организации”. Что же мне теперь, в детском огороде часовенку поставить и назваться “религиозным садиком”?

Частное образование выполняет функционал государства, обеспечивая реализацию права на образование для граждан страны. Да, на платной основе, но давайте будем откровенны, в нашей стране это не столько бизнес, сколько социальное предпринимательство, ведь садик с питанием, развитием, образованием, развлечениями, коррекцией (логопедия, психология): бассейном – это нереально ресурсно затратное дело. Я уже молчу об уровне ответственности, ведь в наших руках дети. И это не манипуляция, это, действительно, работа не для слабонервных.

Государственные садики и школы переполнены, очереди в госсадки таковы, что если не записать ребенка при рождении, то попасть туда он может после 1-го класса школы.

Мы – частный образовательный сектор – не получаем никакой, совсем никакой поддержки, преференций или дотаций. Мы наравне с заводами платим налоги, аренду и коммуналку. Мы креативим, внедряем новые технологии, привлекаем инвестиции, обеспечиваем рабочими местами тысячи людей, очень стараемся дать достойные заработные платы сотрудникам, решаем проблему кадрового голода, из последних сил мотивируем людей идти в образование и становиться педагогами, сами на местах создаем образовательные программы для своих воспитателей и обучаем мировой практике в этой сфере, сами создаем престиж профессии педагога и воспитателя, которые буквально вымирают последние 30 лет.

Ау, парни и девушки, которые принимают решения там, выше, обратите внимание!

Нам не просто сложно, нам становится невыносимо работать! Справится ли государство с количеством детей, которых нужно будет принять в "бюджетные организации", если мы не вытанем и закроемся?