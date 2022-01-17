Больных все больше: в школе Киева родителей попросили не приводили детей с признаками ОРВИ

В школе Киева №8 родителей предупредили о росте количества больных COVID-19 среди учеников. Из-за этого их попросили не приводить на обучение детей с признаками гриппа и ОРВИ.

Родителям напомнили, что, если у кого-то из учеников будут признаки коронавируса, то весь класс пойдет на самоизоляцию.

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Предупреждение родителям учеников

Родителей учеников школы №8 в Оболонском районе Киева предупредили о росте количества больных COVID-19 детей. Об этом рассказал отец одного из учеников.

В связи с увеличением количества детей, больных COVID-19, прошу не отправлять в школу детей с признаками ОРВИ,

– такое сообщение прислали из школы.

Им напомнили, что согласно инструкции, если у ребенка в школе обнаружили признаки ОРВИ, его отправляют под надзор медицинского работника в изолятор и вызывают родителей. А класс такого ученика отправляют на самоизоляцию до установления причины заболевания.

"Очень всех прошу не доводить до такого сценария! Берегите себя и окружающих!" – отметили в конце сообщения.

В Киеве увеличивается количество больных среди детей

В Киеве растет количество больных гриппом и ОРВИ, в том числе и среди детей. Как сообщили в КГГА, за вторую неделю 2022 года выявили почти 12 тысяч больных гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19.

В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 27,7% по сравнению с предыдущей неделей, как среди взрослых, так и среди детей,

– сообщили в КГГА.

Так, новых больных среди детей – 4895 (рост на 16,4%). Из них 2263 случая – среди школьников, или же 46,2%. А новых больных среди взрослых – 7017 человек (рост на 36,9%).

В больницы за прошлую неделю госпитализированы 497 человек, из них детей – 108. Однако, заверили чиновники, уровень заболеваемости в столице ниже эпидемического порога на 49,6%.

К слову, в Измаиле Одесской области ученики вышли с зимних каникул на дистанционку. Онлайн-обучение для всех школ города ввели из-за высокой заболеваемости детей.