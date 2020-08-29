Ученые установили, что у учащихся начальной школы реже появляются симптомы заболевания, чем у старших или даже младших детей. Поэтому выявить болезнь в школе будет труднее.

Такой вывод предоставили ученые из Медицинской школы Университета Дьюка в США после исследования, проведенного среди почти 400 пациентов в возрасте до 21 года, пишет Nature.

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Эксперты следили за детьми и молодежью, которые вступали в тесный контакт с зараженными коронавирусом пациентами. Впоследствии у около трех четвертых участников обнаружили COVID-19.

Так, симптомы коронавируса среди детей в возрасте 6 – 13 лет были заметны только у более половины участников (61%), в то время как такие симптомы среди детей до 6 или после 13 лет проявились у 75% участников исследования.

То есть, дети в возрасте 6 – 13 лет, заболевшие коронавирусом, обычно имели более мягкие симптомы, чем младше или старше.

Кроме того, почти треть зараженных детей не контактировали с больным взрослым. Это говорит о том, что коронавирус распространяется между детьми.

Поэтому школы и детские сады должны учитывать возрастные особенности в вопросе симптомов, проверяя своих учащихся на коронавирус.

Добавим, что результаты исследования пока проходят профессиональную проверку.

Что делать, если у ученика выявили симптомы COVID-19 – читайте здесь.

Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала