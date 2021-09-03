Больно смотреть, – университет НАУ отреагировал на фото с ужасными условиями в общежитии

В Киеве возник скандал из-за ужасных условий проживания в общежитии Национального авиационного университета. Руководство вуза заявило, что информация не соответствует действительности, поэтому студенты обнародовали новые фото. И теперь руководство НАУ таки признало, что комнаты и санузлы – не в идеальном состоянии.

Однако в пресс-службе подчеркнули, что фотографии опубликованные две недели назад – это фейк, а уже новые фото, которые студенты показали на этой неделе, соответствуют действительности.

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В Национальном авиационном университете подтвердили, что за последние 5 лет в общежитиях не провели ни одного ремонта.

По их словам, отдельные помещения некоторых общежитий университета находятся в не самом лучшем состоянии, потому что в течение 5 лет ни в одном общежитии университета не было проведено капитального ремонта.

Текущие ремонтные работы по обновлению тоже не осуществлялись. Хотя средства, предусмотренные на такие нужды, явно были, ведь студенты всегда оплачивали проживание в соответствии с установленными тарифами,

– сообщило руководство вуза.

Кроме того, руководство НАУ согласилось с тем, что помещение для жилья студентов требуют срочного ремонта.

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"Да, жалко и больно видеть, к какому печальному состоянию прежней администрацией вуза были доведены не только помещения общежитий, но и их фасады, а также входы", – говорится в сообщении.

Сейчас в общежитиях студгородка НАУ в дежурном режиме постоянно проводятся ремонтные работы по устранению аварийно-бытовых ситуаций, замена поврежденного сантехнического оборудования, столярные работы, ремонт электросети и реставрация мебели.

Как живут студенты в общежитии НАУ: новые фото

К слову, отец первокурсницы Сумского педагогического университета Николай Педько показал фото ужасных условий в общежитии вуза. Там умывальники без кранов, кровати без матрасов, а плита без ручек, которые включают конфорки. Фото и детали – читайте в статье.