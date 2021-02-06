30 тысяч детей более 2 недель находятся в больницах и не могут получать образование. У школьников есть конституционное право учиться во время больничного, и этим в Украине занимаются благотворители. Благодаря им в нашей стране появились специальные школы супергероев.

Источник: Osvita.ua

Сейчас их 7 – в Киеве, Житомире, Хмельницком, Херсоне и Днепре. По словам экспертов, обучение от квалифицированных педагогов способно ускорить выздоровление детей и облегчить их пребывание в вынужденной социальной изоляции.

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Идея создания больничной школы возникла у волонтера и основательницы такой "школы Супергероев" Евгении Смирновой. А все благодаря истории девочки, которая 10 лет находилась в детской специализированной больнице "Охматдет".

"Мы познакомились с девочкой, которую читать и писать научили волонтеры и врачи. За всю ее жизнь к ней не пришел ни один учитель. Поэтому девочка вдохновила нас создавать школы в больницах", – рассказывает Смирнова.



Основательница школы супергероев Евгения Смирнова / Фото с фейсбука Смирновой

Какова "школа Супергероев" в Украине

Обучение там происходит по государственной программе для всех общеобразовательных школ. Интересно, что в больничном классе может быть от 5 до 12 учеников. Врач ребенка должен подтвердить, что обучение не навредит ему.

Такая школа имеет три формы обучения – групповую, индивидуальную и дистанционную:

Групповая форма обучения предполагает объединение детей с подобным уровнем знаний и подготовки (это может быть класс или класс-комплект).

Индивидуальная форма предполагает работу с отдельными воспитанниками, которые нуждаются в подготовке к ГИА или ВНО, а также уроки по запросу или "возле постели".

Дистанционная форма – это коммуникация с детьми, находящимися в специализированных больничных боксах и взаимодействие с учителем через экран телефона.

Евгения Смирнова утверждает, что более 60% учащихся, находящихся в больнице длительное время, очень отстают от школьной программы, поэтому педагоги подстраиваются под ребенка, чтобы помочь ему догнать одноклассников.

По ее словам, учителя выставляют оценки только если есть запрос от основной школы.

Цель учителей – влюбить детей в обучение, вдохновить их, рассказывая, что пребывание в больнице может стать еще и временем новых возможностей. Педагоги все делают для того, чтобы предупредить буллинг, который затем может произойти в школе из-за долгого отсутствия ученика,

– добавляет основательница такой школы.

Дефицит больничных учителей

Но не все педагоги способны работать с детьми, находящимися в больнице. Кому-то мешают стереотипы, что от больных можно подцепить какое-то заболевание, кому-то психологически трудно, ведь придется сталкиваться со смертью детей.

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Поэтому в Украине создали бесплатный онлайн-курс "Как учить супергероев", чтобы подготовить желающих учителей к работе в больничных школах.

Педагоги узнают об особенностях работы с больными детьми, учатся готовиться к занятиям в больнице и получают инструменты для преодоления психологических барьеров.

Учителям нужно быть готовыми к тому, что поведение детей, принимающих гормональную терапию, может иметь особенности. В частности, педагогу рекомендуют не настаивать включать камеру, если ребенок после химиотерапии потерял волосы. Там дети замкнуты в четырех стенах, а благодаря педагогам они получат не только знания, но и воодушевление,

– говорит Евгения Смирнова.

Известно, что сейчас в Украине почти три тысячи сертифицированных больничных учителей. Всего на курс "Как учить супергероев" зарегистрировалось 5 805 участников.

По словам Евгении Смирновой, все учителя "школы Супергероев", которые работают с больными в "Охматдет", – волонтеры. В других больницах эти учителя получают зарплату из местного бюджета.

Как обучение влияет на выздоровление

Для создания таких школ помогает опыт зарубежных коллег. К примеру, Евгения Смирнова побывала в больничных школах Израиля, Эстонии, также общалась с коллегами из Новой Зеландии и Финляндии.

"В Эстонии я посетила школу при детской психиатрической больнице. Там когда-то хотели сократить бюджет, сэкономив на больничных учителях, но этого так и не произошло. Потому что, по словам психологов, обучение – это один из факторов, который способствует выздоровлению ребенка", – рассказала она.

Там сейчас мультидисциплинарный подход к образованию пациентов: часто собираются вместе учитель, социальный работник и врач, работающие с ребенком. Они вместе отслеживают его прогресс и дают рекомендации.

Так, качественное обучение и квалифицированные педагоги способны ускорить выздоровление детей, обезопасить их от буллинга в обычной школе и облегчить пребывание в вынужденной социальной изоляции.