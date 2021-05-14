Заявки для участия в отборе на получение стипендий можно присылать до 21 мая 2021 года.

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МОН Болгарии предлагает четыре стипендии на обучение:

три стипендии – для получения высшего образования по уровням "бакалавр" или "магистр",

одну стипендию – для получения образовательно-научной степени "доктор".

Стипендии украинским гражданам на обучение в Болгарии предоставляются в соответствии с Протоколом о сотрудничестве и обменах между министерствами образования двух стран.

Перечень необходимых документов для украинских студентов:

анкета кандидата установленного образца;

копия переведенного и нотариально заверенного документа о предыдущей полученной образовательной (образовательно-научной) степени и приложения к нему;

справка о подтверждении своего статуса от учебного заведения с неофициальным переводом ее на английский язык и копию переведенной и заверенной академической справки (выписка из зачетной книжки) для студентов, которые учатся;

копия нотариально заверенной выписки с баллами за последнее полугодие для учащихся учреждений общего среднего образования;

копия загранпаспорта;

мотивационное письмо (на английском языке);

исследовательское предложение по выбранной научной специальности и заверенный в установленном порядке список опубликованных научных работ и изобретений (на английском языке) для кандидатов на получение степени "доктор";

письменное согласие на обработку персональных данных;

копия свидетельства о рождении;

медицинский сертификат о состоянии здоровья, заверенный официальным органом здравоохранения и выданный не позднее, чем за два месяца до въезда на территорию Болгарии;

полис медицинского страхования для оказания неотложной медицинской помощи;

4 фотографии размером 30х40 мм.

Куда отправлять документы:

Для участия в конкурсе на стипендии кандидатам необходимо сформировать комплект документов и отправить их на электронный адрес scholarshipsmon@gmail.com с пометкой "Стипендии на обучение в Болгарии 2021".

Документы в бумажном формате – на почтовый адрес МОН (проспект Победы, 10, г. Киев, 01135), отметив на конверте "Стипендии на обучение в Болгарии 2021".