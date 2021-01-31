Более трети студентов недовольны своим обучением в вузах: обнародовали результаты опроса
Процент недовольства студентами образовательным процессом стремительно растет. На это указывает опрос британского Офиса национальной статистики.
Источник: Independent
В январском опросе Офиса национальной статистики Великобритании (ONS) 37% студентов указали, что они "недовольны" или "очень недовольны" обучением в вузах. Это на 8% больше, чем в ноябре прошлого года.
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Почему показатель увеличился
Наибольшими проблемами, по мнению британских студентов, есть методы преподавания учебного материала педагогами и качество полученных знаний.
В Великобритании это объясняют переходом большинства учебных предметов в онлайн-режим через третий локдаун, который ввели еще в начале января.
Согласно результатам опроса, проведенного в период с 8 по 18 января, более чем 2 600 студентов после новогодних каникул до сих пор не вернулись в города, в которых они учатся.
Что известно об опросе ONSOffice for National Statistics – правительственная организация Великобритании, которая занимается демографическими исследованиями внутри страны.
Январский опрос проводился в режиме онлайн. Всего в нем приняли участие 100 000 студентов британских университетов.
Другие показатели и меры, которые принимают вузы
Опрос также показал, что 63% респондентов указывают на ухудшение своего ментального здоровья, в ноябре этот показатель составлял 57%.
Более 70% студентов ответили, что вынуждены были отказаться от аренды жилья и изменить свою среду. Средний индекс показателя благосостояния упал с 6,2 пунктов в ноябре до 4,8 в январе.
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Многие университеты Великобритании снизили или полностью отменили оплату за обучение. Также создаются условия для поддержания ментального здоровья и благосостояния студентов, в частности стали доступными бесплатные услуги психологов.
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