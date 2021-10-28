Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины в октябре 2021 года.

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Положительное отношение к дистанционке

Результаты исследования показали, что только каждый пятый респондент (21,3%) согласен с тем, что благодаря дистанционному обучению ученики (или студенты) становятся более дисциплинированными и самостоятельными, другие так не считают.

Наиболее категоричны в этом вопросе жители южных областей Украины, только 6,6% из них видят в дистанционном обучении шанс для учеников и студентов обрести большую самостоятельность. В то же время, почти 80% опрошенных с этим не согласны.

Негативное отношение к дистанционке

Доля граждан, которые видят в нем угрозу психологическому благополучию детей и молодежи.

В 2020 году половина респондентов (50,4%) соглашалась, что дистанционное обучение разрушает психику и социальные навыки детей, а потому должно быть полностью запрещено, а 27,3% – не соглашались. В этом году с этим утверждением согласны 56% респондентов,

– говорится в результатах опроса.

Меньше всего беспокоятся из-за дистанционного обучения жители западных областей, где каждый третий (33,1%) не видит в нем опасности для детей и молодежи, а больше всего – на Юге, где почти 70% респондентов уверены, что дистанционка вредит психологическому здоровью.

Добавим, что по сравнению с началом прошлого учебного года несколько улучшилось обеспечение необходимыми способами обучения и работы в дистанционном режиме (подключение к интернету, технические устройства и т.п.).

Но каждый десятый респондент (10,7%) до сих пор не обеспечен средствами дистанционного подключения к производственному или учебному процессу.

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Отметим, что для исследования опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кстати, во Львове с 1 ноября, как только каникулы официально закончатся, школы перейдут на дистанционное обучение. Очно в городе будут работать только детсады.