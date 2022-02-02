Более миллиона украинцев получили сертификаты об обучении в Дии: где их можно использовать
Источник:Министерство цифровой трансформации
Более миллиона украинцев получили электронные сертификаты об обучении на национальном портале "Дия. Цифровое образование" от Минцифры. Добавим, что все эти курсы являются полностью бесплатными.
У Минцифры подчеркнули, что среди пользователей, которые начинают учебу, 70 – 80% заканчивают курсы и получают сертификаты.
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Как получить сертификат на обучение в Дии? Чтобы получить сертификат от "Дия. Цифровое образование", необходимо посмотреть все серии любого образовательного сериала, дать правильные ответы на вопросы после каждой серии, а также успешно сдать финальное тестирование.
Также сертификат генерируется после сдачи Национального теста на цифровую грамотность "Цифрограм". Сертификаты о сдаче "Цифрограмов" получили уже более 500 тысяч пользователей.
Какие курсы в Дии являются самыми популярными
По данным Минцифры, самыми популярными образовательными сериалами на портале "Дия. Цифровое образование" есть такие:
для людей элегантного возраста:
- "Базовые цифровые навыки. Сезон 1",
- "Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома",
- "Цифровые деньги";
для учителей:
- обзорный образовательный сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей",
- "Цифровые навыки для учителей";
для молодых профессионалов:
- "Новые цифровые профессии",
- "Как стать ютуб-блогером",
- "Стартуй стартап";
для госслужащих:
- "Государство без барьеров",
- "Цифровая грамотность государственных служащих 1.0. на базе инструментов Google",
- "Доступ к публичной информации",
- "Киберняни",
- "Открытые данные для государственных служащих";
для школьников и подростков:
- "О кибербуллинге для подростков",
- "Введение: диджитал-маркетинг для школьников и студентов",
- "Искусственный интеллект для школьников",
- "Предпринимательство для школьников",
- "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта";
для медиков – "Цифровые навыки для медиков";
для юристов – "Цифровые юристы» и «Цифровые юристы 2.0";
для журналистов – "Цифровая журналистика";
для военнослужащих – "Как найти желаемую работу после военной службы" и "Стоп коррупция для военнослужащих".
Где можно использовать сертификат от Дии
У Минцифры отметили, что сертификат от "Дия. Цифровое образование" можно использовать, в частности, во время трудоустройства, чтобы как можно лучше представить себя на рынке труда.
Это особенно актуально для молодых людей, у которых отсутствует или малый профессиональный опыт, ведь сертификат об обучении демонстрирует стремление к саморазвитию и новым знаниям,
– говорят в ведомстве.
Кроме того, сертификат может понадобиться для повышения квалификации госслужащим, поскольку все курсы на "Lbz/ Цифровое образование" предусматривают начисление 0,1-0,2 кредита ЕКТС в рамках самообразования госслужащих, а также для подтверждения обучения педагогам, медикам, военнослужащим, журналистам и тому подобное.
В чем особенность обучения на портале Дия
- Инновационный формат обучения – образовательные сериалы с участием экспертов и селебритиз (Мария Ефросинина, Евгений Клопотенко, Jerry Heil и много других звезд).
- Образовательные сериалы отмечаются международными наградами за свое качество.
- Широкий выбор образовательных сериалов – более 70 курсов для людей элегантного возраста, учителей, медиков, юристов, журналистов, госслужащих, школьников и тому подобное.
- Обучение полностью бесплатное.
- Все образовательные сериалы созданы без государственного финансирования, при поддержке партнеров – доноров, бизнеса или НПО.
К слову, современный мир стремительно меняется, и классического университетского образования уже мало. Поэтому, часто люди, чтобы овладеть новыми навыками, идут на дополнительное обучение. Ученые выяснили, как процесс обучения влияет на физическое и ментальное здоровье – интересные факты читайте по ссылке.