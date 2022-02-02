У Минцифры подчеркнули, что среди пользователей, которые начинают учебу, 70 – 80% заканчивают курсы и получают сертификаты.

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Как получить сертификат на обучение в Дии? Чтобы получить сертификат от "Дия. Цифровое образование", необходимо посмотреть все серии любого образовательного сериала, дать правильные ответы на вопросы после каждой серии, а также успешно сдать финальное тестирование.

Также сертификат генерируется после сдачи Национального теста на цифровую грамотность "Цифрограм". Сертификаты о сдаче "Цифрограмов" получили уже более 500 тысяч пользователей.

Какие курсы в Дии являются самыми популярными

По данным Минцифры, самыми популярными образовательными сериалами на портале "Дия. Цифровое образование" есть такие:

для людей элегантного возраста:

"Базовые цифровые навыки. Сезон 1",

"Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома",

"Цифровые деньги";

для учителей:

обзорный образовательный сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей",

"Цифровые навыки для учителей";

для молодых профессионалов:

"Новые цифровые профессии",

"Как стать ютуб-блогером",

"Стартуй стартап";

для госслужащих:

"Государство без барьеров",

"Цифровая грамотность государственных служащих 1.0. на базе инструментов Google",

"Доступ к публичной информации",

"Киберняни",

"Открытые данные для государственных служащих";

для школьников и подростков:

"О кибербуллинге для подростков",

"Введение: диджитал-маркетинг для школьников и студентов",

"Искусственный интеллект для школьников",

"Предпринимательство для школьников",

"Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта";

для медиков – "Цифровые навыки для медиков";

для юристов – "Цифровые юристы» и «Цифровые юристы 2.0";

для журналистов – "Цифровая журналистика";

для военнослужащих – "Как найти желаемую работу после военной службы" и "Стоп коррупция для военнослужащих".

Где можно использовать сертификат от Дии

У Минцифры отметили, что сертификат от "Дия. Цифровое образование" можно использовать, в частности, во время трудоустройства, чтобы как можно лучше представить себя на рынке труда.

Это особенно актуально для молодых людей, у которых отсутствует или малый профессиональный опыт, ведь сертификат об обучении демонстрирует стремление к саморазвитию и новым знаниям,

– говорят в ведомстве.

Кроме того, сертификат может понадобиться для повышения квалификации госслужащим, поскольку все курсы на "Lbz/ Цифровое образование" предусматривают начисление 0,1-0,2 кредита ЕКТС в рамках самообразования госслужащих, а также для подтверждения обучения педагогам, медикам, военнослужащим, журналистам и тому подобное.

В чем особенность обучения на портале Дия

Инновационный формат обучения – образовательные сериалы с участием экспертов и селебритиз (Мария Ефросинина, Евгений Клопотенко, Jerry Heil и много других звезд).

Образовательные сериалы отмечаются международными наградами за свое качество.

Широкий выбор образовательных сериалов – более 70 курсов для людей элегантного возраста, учителей, медиков, юристов, журналистов, госслужащих, школьников и тому подобное.

Обучение полностью бесплатное.

Все образовательные сериалы созданы без государственного финансирования, при поддержке партнеров – доноров, бизнеса или НПО.

К слову, современный мир стремительно меняется, и классического университетского образования уже мало. Поэтому, часто люди, чтобы овладеть новыми навыками, идут на дополнительное обучение. Ученые выяснили, как процесс обучения влияет на физическое и ментальное здоровье – интересные факты читайте по ссылке.