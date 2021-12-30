Сколько учителей вакцинировано

По состоянию на 30 декабря 2021 года двумя дозами провакцининово уже почти 91% педагогов, а это более 1 миллиона 86 тысяч человек.

К теме Зарплата для учителей вырастет с 1 января 2022 года: на сколько и для кого

По словам Шкарлета, уже по крайней мере одной дозой привиты 96,23% педагогов.

Самые высокие показатели привитых двумя дозами демонстрируют следующие регионы:

Днепропетровская область – 96,08%;

Луганская область – 95,62%;

Полтавская область – 95,44%;

Черкасская область – 95,39%;

Сумская область – 95,36%.

Каких педагогов вакцинировано больше всего

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учреждения:

специализированного образования – 96,72%;

профтех – 93,75%;

школы – 92,87%;

садики – 89,94%;

колледжи – 87,45%;

вузы – 82,94%.

Сколько школ работает в онлайн-режиме? По состоянию на 30 декабря дистанционно продолжают работать 113 школ. На зимних каникулах находится более 7,5 тысяч школ.

Верю, что следующий год мы сможем начать с максимального показателя вакцинированных,

– подчеркнул Шкарлетт.

К слову, с распространением вакцинации в Украине с октября в красной зоне могут работать только школы, где получили две дозы прививки 100% работников. Из-за этого многие школы закрывались на дистанционку.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается. По состоянию на 30 декабря 2021 года 96,23% педагогов привиты по крайней мере одной дозой. Двумя дозами провакцинировано уже почти 91% работников, это более 1,86 миллиона человек.

Самые высокие показатели привитых двумя дозами по областям: Днепропетровская – 96,08%; Луганская – 95,62%; Полтавская – 95,44%; Черкасская – 95,39%; Сумская – 95,36%.

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учреждения: специализированного образования – 96,72%, профессионального – 93,75%, общего среднего – 92,87%, дошкольного – 89,94%, профессионального – 87,45%, высшего – 82,94%.

На сегодняшний день, по оперативной информации областей, дистанционно продолжают работать 113 заведений общего среднего образования, на каникулах находится 7 527 школ.

Еще раз хочу поблагодарить за проведение коммуникационной кампании по вакцинации всем причастным, ведь совместными усилиями мы приближаемся к стопроцентному показателю вакцинации среди педагогов. Верю, что следующий год мы сможем начать с максимального показателя вакцинированных.