Более 890 миллионов просмотров: украинская Википедия заняла 16 место по популярности
Источник:Викивестник
По итогам 2021 года украинская Википедия оказалась на 16 месте в мире по посещаемости. За весь год страницы сайта просмотрели 891 миллион раз.
Только за декабрь количество просмотров страниц составило 89 миллионов (хотя это на 2,0% меньше, чем в декабре 2020).
К теме Запуск НУШ в 5 классах и восстановление общежитий: цели МОН на 2022 год и перечень достижений
В прошлом году было сделано 3 795 тысяч правок (в 2020 году было 3,5 тысячи правок). Ежесуточно в 2021 было в среднем 10 тысяч правок, каждый час 433, или 1 редактирование каждые 9 секунд.
За 2021 год украинская Википедия поднялась на одну строчку в мировом рейтинге популярности, опередив шведскую Википедию. Поэтому теперь она занимает 16 место.
Всего за 2021 год в украинской Википедии осуществлено 891 миллион просмотров. В 2020 году этот показатель составлял 855 миллионов страниц. То есть прирост составляет +4,2%.
Динамика роста просмотров украинской Википедии
В то же время абсолютный годовой рост – 35,9 миллионов просмотров.
Кроме того, в 2021 начато 65 тысяч новых статей. Интересно, что каждые сутки в среднем создавалось 178 статей.
Что известно о Википедии
Это крупнейшая интернет-энциклопедия человечества. Она входит в двадцатку самых популярных сайтов Украины.
Идея создания такого портала принадлежит Джимми Уэйлзу и Ларри Сэнгеру. На самом деле, сначала они сделали электронную энциклопедию под названием Нупедия, или еще Нюпедия. Туда писали исключительно сертифицированные эксперты, все тексты внимательно проверялись и рецензировались.
Впоследствии из Нупедии "родилась" всем привычная "Википедия", куда могли писать все. Уэйлс и Сэнгер впервые запустили ее 15 января 2001 года. Название происходит от двух слов: "вики" – вид веб-сайта, в котором пользователям можно самостоятельно изменять контент, и "энциклопедия".
Украиноязычная версия Википедии появилась вместе с первой созданной статьей об "Атом" 30 января 2004 года. 4 апреля того же года был уже официально открыт украиноязычный раздел Википедии, тогда насчитывали только 1 тысячу статей.
К слову, "Википедия" – это очень удобный, доступный и информативный онлайн-справочник. Там можно найти ту информацию, которая недоступна на других сайтах. Ниже читайте интересные факты об этом справочнике.
Интересные факты о Википедии:
- "Википедия" является пятым по посещаемости сайтом в мире. Это самый большой и самый популярный справочник на Земле. Ежемесячно этот онлайн-справочник в среднем посещают 1,5 миллиарда уникальных пользователей.
- В "Википедии" есть статьи, которые написаны на 278 языках. Больше всего статей написано на английском языке – 6,1 миллиона. На втором – себуанский (язык, на котором говорят около 18 миллионов жителей Филиппин).
- В честь онлайн-справочника был назван астероид, который открыли 25 августа 2008 года. Теперь он известен, как "274301 Википедия".
- Среди страниц, которые чаще всего редактировали на "Википедии" – страницы о Джордже Буше, Майкле Джексоне, Бараке Обаме, Адольфе Гитлере, Бритни Спирс, США, Второй мировой войне и тому подобное.
- В честь всех создателей "Википедии" в городе Слубице, в Польше, был создан памятник в виде статуи. Создал памятник Мигран Акопян в 2014 году.