Более 80% мест в первых классах Киева уже занято

Так, к первым классам столичных школ уже причислено 25 тысяч детей. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Да, более 80% мест в первых классах уже занято. По словам чиновника, в первую очередь принимали детей льготных категорий и прописанных в рамках обслуживания школы.

В то же время, со 2 июня начат прием документов на свободные места. Процесс зачисления продлится до 23 августа 2022 года.

Следует отметить, что в этом году условия зачисления в школы максимально упростили: разрешили подавать документы в электронном виде, по почте или скан-копии через доверенное лицо.

Что нужно:

документы (копия свидетельства рождения ребенка);

заявление;

медицинскую справку (чтобы ее получить, нужно записаться к своему педиатру или к дежурному врачу и пройти осмотр).

Мондриевский также напомнил, что столичные школы готовятся к началу нового учебного года в режиме офлайн. Кроме того, с 1 июня возобновили свою работу детские сады.

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