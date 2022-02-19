Более 750 учебных заведений повреждены из-за конфликта на Донбассе, – ЮНИСЕФ

Атаки на детские сады и школы за последние восемь лет стали печальной реальностью для детей на востоке Украины. Более 750 учебных заведений были повреждены с начала конфликта.

В ЮНИСЕФ отмечают, что это ограничивает обучение для тысяч детей с обеих сторон линии разграничения. Однако дети на востоке Украины должны иметь доступ к безопасному образованию.

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Конфликт имеет разрушительное влияние на психологическое состояние людей на востоке Украины. Более того, дети на востоке Украины проживают на одной из самых загрязненных минами территорий в мире.

Ежедневно они живут, играют, ходят в школу на участках, засоренных минами, неразорвавшимися боеприпасами и другими смертельными взрывоопасными пережитками войны,

– говорят в ведомстве.

С начала конфликта ЮНИСЕФ работает на востоке Украины, в частности организует психологическую помощь, ремонтирует школы и детские сады и доставляет образовательные материалы, такие как учебные наборы, мебель и спортивное оборудование.

ЮНИСЕФ призывает все стороны соблюдать Декларации о безопасности школ и защищать детей и их опекунов от атак, независимо от обстоятельств, в которых они находятся.

"Образовательные учреждения должны оставаться безопасным пространством, где дети должны быть защищенными от угроз и кризисов, и надежным убежищем, где они могут учиться. Право детей на образование невозможно обезопасить в условиях конфликта", – добавляют в организации.

ЮНИСЕФ продолжит работать с общинами, которые пострадали от конфликта, оказывать помощь и обеспечивать потребности наиболее уязвимых детей и их семей.

К слову, российские оккупанты обстреляли школу и жилые кварталы Врубовки Луганской области. На момент обстрела в учебном заведении находились 30 учеников и 14 работников. Один снаряд попал во двор школы.