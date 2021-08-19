Более 750 миллионов выделили на обеспечение средств защиты от COVID-19 в школах, – Шкарлет

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что Украина выделила деньги на улучшение условий во время обучения в школах. В частности, есть более 750миллионов гривен, которые можно использовать на средства индивидуальной защиты.

Об этом заявил Сергей Шкарлет во время августовской конференции к началу нового учебного года. Он отметил, что деньги на обучение в условиях карантина есть, в частности на маски и дезинфекторы.

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Шкарлет подчеркнул, что правительство предоставило 500 миллионов гривен на средства дезинфекции и обеспечение антипандемичной ситуации в школах.

Еще примерно 259 миллионов получили от Верховной Рады, которая проголосовала за изменения в закон о бюджете.

В целом почти 800 миллионов гривен выделили на обеспечение санитарных условий в школах. Кроме того, есть остатки образовательной субвенции, а это точно более 4 миллиардов гривен, которые органы местного самоуправления могут использовать для покрытия расходов на средства индивидуальной защиты,

– заявил министр.

К слову, в Министерстве образования и науки также планируют до 2024 года обеспечить каждого учителя персональным компьютером. Так, только в этом году планируют закупить почти 65 тысяч ноутбуков для педагогов.