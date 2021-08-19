Об этом Сергей Шкарлет сообщил во время брифинга на Всеукраинской августовской конференции "Образование Украины 30 без барьеров: векторы качества и успеха".

К теме Почти 7 миллиардов субвенции пойдут на зарплаты учителям и обеспечения школ, – МОН

Туалеты на улице надо обустроить

По его словам, в 2020 году 512 школ требовали вмешательства в уличные туалеты, сегодня их осталось 467.

Однако мы позволили использовать остатки образовательной субвенции на следующий год, чтобы уличные туалеты довели до нормального состояния,

– сказал министр.

Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак указал, что в рамках реализации программы "Способная школа" были реализованы десятки проектов, касающихся обустройства туалетов.

При этом он указал на тот факт, что есть туалеты, которые даже в помещениях не соответствуют санитарным нормам.

Напомним, что в школе на Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму. Одноклассники сразу забили тревогу и побежали за учителями. Те вытащили школьника из ямы. В то же время в местном отделе образования инцидент отрицают и говорят, что он просто вступил ногой в фекалии.

Новые правила туалетов в школе

Отметим, что 1 января 2021 года вступил в силу Санитарный регламент для школ. Он предусматривает нормы обустройства туалетных комнат и для учеников, и для работников школы. В частности, Санрегламент не предусматривает никаких других туалетов, кроме внутренних.

Так, в учебных заведениях должны быть оборудованы внутренние туалетные комнаты с подведенной холодной и горячей водой, жидким мылом и бумажными полотенцами. Обязательными являются двери в туалетных кабинках. Также должны быть отдельные туалеты для работников школы.

К слову, Сергей Шкарлет также рассказал, что более 750 миллионов выделили на закупку масок и дезинфекторов в школы. По его словам, на это правительство предоставило 500 миллионов гривен, а Верховная Рада – еще примерно 259 миллионов.