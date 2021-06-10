Более 20 школ на Львовщине закроют уже в этом году: список и причины

Во Львовской области в новом учебном году будет меньше школ – там планируют закрыть по меньшей мере 23 учреждения образования. Какие именно школы закроют и почему – читайте в статье.
Директор департамента образования и науки ЛОГА Олег Паска отметил, что еще несколько реорганизуют, объединив или понизив их в степени.
К теме Прием детей в школу: омбудсмен назвал незаконные причины отказов
Почему закроют школы? Среди причин закрытия и реорганизации школ, по его словам, дефицит средств в территориальных общинах и малое количество учеников.
Педагоги объясняют, что закрытие вынужденное из-за оптимизации, ведь те школы, где есть менее 25 учеников, государство не финансирует.
Какие школы на Львовщине закроют
Во Львовской области закроют такие школы и филиалы:
- Винниковская школа I степени (Бориславская ТГ)
- Тучапский филиал Городокской школы №5 І-ІІІ ступеней (Городоцкая ТГ)
- Стоделковский филиал Городокской школы №5 І-ІІІ ступеней (Городоцкая ТГ)
- Грушатицька школа i – II ступеней (Добромильская ТГ)
- Дроздовицкая школа I степени (Добромильская ТГ)
- Дрогобычская гимназия №15 (Дрогобычская ТГ)
- Ступницкая школа I-II ступеней (Дрогобычская ТГ)
- Быковская школа I степени (Дрогобычская ТГ)
- Волянская школа I степени (Дрогобычская ТГ)
- Залужанская школа I степени (Дрогобычская ТГ)
- Новошицкая школа I степени (Дрогобычская ТГ)
- Силецкая школа I степени (Дрогобычская ТГ)
- Старосельская школа I степени (Дрогобычская ТГ)
- Филиал Мостиской школы №1 І-ІІІ ступеней (Мостискака ТГ)
- Филиал “Судковицька школа І – ІІ ступенів Мостиской горсовета опорного учреждения “Крукеницкий ЗЗСО І – ІІІ степеней” (Мостиска ТГ)
- Филиал Судововышнянской школы СОШ І степени (Судововышнянская ТГ)
- Филиал Турье-Горишнянская I степени (Стрелковская ТГ)
- Филиал Смеречанська (Стрилкивская ТГ)
- Филиал Днистрицкая (Стрилкивская ТГ)
- Филиал Головецко-Золотнивская (Стрилкивская ТГ)
- Филиал Верхневолосянская (Стрилкивская ТГ)
Еще о закрытии двух школ решение должны принять 15 июня. Речь идет о Погарской и Кривянской школах, входящих в Козовскую территориальную общину.
Какие школы реорганизуют
Реорганизация школ с І-ІІІ ступеней в І-ІІ ступени:
- Росохацкая школа (Козовская ТГ)
Реорганизация школ с І – ІІ ст. в степень:
- Филиал Буковской школы I-II ступеней (Бисковицкая ТГ)
- Шлемыницкая школа Городокского горсовета (Городоцкая ТГ)
- Филиал С. Княжполь (Добромильская ТГ)
- Филиал С. Мигово (Добромильская ТГ)
- Лопушанка-Хомина (Стрилкивская ТГ)
- Рыковское учебное заведение (Козивская ТГ)
- Довжкивское учебное заведение (Козивская ТГ).
К слову, в Министерстве образования и науки и ЮНИСЕФ заявили, что формат, в котором будет проходить новый учебный год с 1 сентября, будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине и от темпов вакцинации.