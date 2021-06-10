Более 20 школ на Львовщине закроют уже в этом году: список и причины

10 июня 2021 , 15:16
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Источник:

Tvoemisto.tv

Во Львовской области в новом учебном году будет меньше школ – там планируют закрыть по меньшей мере 23 учреждения образования. Какие именно школы закроют и почему – читайте в статье.

Директор департамента образования и науки ЛОГА Олег Паска отметил, что еще несколько реорганизуют, объединив или понизив их в степени.

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Почему закроют школы? Среди причин закрытия и реорганизации школ, по его словам, дефицит средств в территориальных общинах и малое количество учеников.

Педагоги объясняют, что закрытие вынужденное из-за оптимизации, ведь те школы, где есть менее 25 учеников, государство не финансирует.

Какие школы на Львовщине закроют

Во Львовской области закроют такие школы и филиалы:

  1. Винниковская школа I степени (Бориславская ТГ)
  2. Тучапский филиал Городокской школы №5 І-ІІІ ступеней (Городоцкая ТГ)
  3. Стоделковский филиал Городокской школы №5 І-ІІІ ступеней (Городоцкая ТГ)
  4. Грушатицька школа i – II ступеней (Добромильская ТГ)
  5. Дроздовицкая школа I степени (Добромильская ТГ)
  6. Дрогобычская гимназия №15 (Дрогобычская ТГ)
  7. Ступницкая школа I-II ступеней (Дрогобычская ТГ)
  8. Быковская школа I степени (Дрогобычская ТГ)
  9. Волянская школа I степени (Дрогобычская ТГ)
  10. Залужанская школа I степени (Дрогобычская ТГ)
  11. Новошицкая школа I степени (Дрогобычская ТГ)
  12. Силецкая школа I степени (Дрогобычская ТГ)
  13. Старосельская школа I степени (Дрогобычская ТГ)
  14. Филиал Мостиской школы №1 І-ІІІ ступеней (Мостискака ТГ)
  15. Филиал “Судковицька школа І – ІІ ступенів Мостиской горсовета опорного учреждения “Крукеницкий ЗЗСО І – ІІІ степеней” (Мостиска ТГ)
  16. Филиал Судововышнянской школы СОШ І степени (Судововышнянская ТГ)
  17. Филиал Турье-Горишнянская I степени (Стрелковская ТГ)
  18. Филиал Смеречанська (Стрилкивская ТГ)
  19. Филиал Днистрицкая (Стрилкивская ТГ)
  20. Филиал Головецко-Золотнивская (Стрилкивская ТГ)
  21. Филиал Верхневолосянская (Стрилкивская ТГ)

Еще о закрытии двух школ решение должны принять 15 июня. Речь идет о Погарской и Кривянской школах, входящих в Козовскую территориальную общину.

Какие школы реорганизуют

Реорганизация школ с І-ІІІ ступеней в І-ІІ ступени:

  • Росохацкая школа (Козовская ТГ)

Реорганизация школ с І – ІІ ст. в степень:

  • Филиал Буковской школы I-II ступеней (Бисковицкая ТГ)
  • Шлемыницкая школа Городокского горсовета (Городоцкая ТГ)
  • Филиал С. Княжполь (Добромильская ТГ)
  • Филиал С. Мигово (Добромильская ТГ)
  • Лопушанка-Хомина (Стрилкивская ТГ)
  • Рыковское учебное заведение (Козивская ТГ)
  • Довжкивское учебное заведение (Козивская ТГ).

К слову, в Министерстве образования и науки и ЮНИСЕФ заявили, что формат, в котором будет проходить новый учебный год с 1 сентября, будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине и от темпов вакцинации.

Автор: Марія Бондар