Более 20 школ на Львовщине закроют уже в этом году: список и причины

Во Львовской области в новом учебном году будет меньше школ – там планируют закрыть по меньшей мере 23 учреждения образования. Какие именно школы закроют и почему – читайте в статье.

Директор департамента образования и науки ЛОГА Олег Паска отметил, что еще несколько реорганизуют, объединив или понизив их в степени.

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Почему закроют школы? Среди причин закрытия и реорганизации школ, по его словам, дефицит средств в территориальных общинах и малое количество учеников.

Педагоги объясняют, что закрытие вынужденное из-за оптимизации, ведь те школы, где есть менее 25 учеников, государство не финансирует.

Какие школы на Львовщине закроют

Во Львовской области закроют такие школы и филиалы:

Винниковская школа I степени (Бориславская ТГ) Тучапский филиал Городокской школы №5 І-ІІІ ступеней (Городоцкая ТГ) Стоделковский филиал Городокской школы №5 І-ІІІ ступеней (Городоцкая ТГ) Грушатицька школа i – II ступеней (Добромильская ТГ) Дроздовицкая школа I степени (Добромильская ТГ) Дрогобычская гимназия №15 (Дрогобычская ТГ) Ступницкая школа I-II ступеней (Дрогобычская ТГ) Быковская школа I степени (Дрогобычская ТГ) Волянская школа I степени (Дрогобычская ТГ) Залужанская школа I степени (Дрогобычская ТГ) Новошицкая школа I степени (Дрогобычская ТГ) Силецкая школа I степени (Дрогобычская ТГ) Старосельская школа I степени (Дрогобычская ТГ) Филиал Мостиской школы №1 І-ІІІ ступеней (Мостискака ТГ) Филиал “Судковицька школа І – ІІ ступенів Мостиской горсовета опорного учреждения “Крукеницкий ЗЗСО І – ІІІ степеней” (Мостиска ТГ) Филиал Судововышнянской школы СОШ І степени (Судововышнянская ТГ) Филиал Турье-Горишнянская I степени (Стрелковская ТГ) Филиал Смеречанська (Стрилкивская ТГ) Филиал Днистрицкая (Стрилкивская ТГ) Филиал Головецко-Золотнивская (Стрилкивская ТГ) Филиал Верхневолосянская (Стрилкивская ТГ)

Еще о закрытии двух школ решение должны принять 15 июня. Речь идет о Погарской и Кривянской школах, входящих в Козовскую территориальную общину.

Какие школы реорганизуют

Реорганизация школ с І-ІІІ ступеней в І-ІІ ступени:

Росохацкая школа (Козовская ТГ)

Реорганизация школ с І – ІІ ст. в степень:

Филиал Буковской школы I-II ступеней (Бисковицкая ТГ)

Шлемыницкая школа Городокского горсовета (Городоцкая ТГ)

Филиал С. Княжполь (Добромильская ТГ)

Филиал С. Мигово (Добромильская ТГ)

Лопушанка-Хомина (Стрилкивская ТГ)

Рыковское учебное заведение (Козивская ТГ)

Довжкивское учебное заведение (Козивская ТГ).

К слову, в Министерстве образования и науки и ЮНИСЕФ заявили, что формат, в котором будет проходить новый учебный год с 1 сентября, будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине и от темпов вакцинации.