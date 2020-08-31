Многие школы с 1 сентября начинают обучение дистанционно. Однако, к сожалению, в Украине до сих пор не все учебные заведения имеют доступ к интернету, поэтому не могут обеспечить должного образования ученикам. В частности, известно, что есть более 2000 таких школ.

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с МОН направило местным администрациям письмо о необходимости срочного подключения этих школ к интернету за счет образовательной субвенции, сказал на брифинге Александр Шелест, передает 24 канал.

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По их данным, сейчас в Украине более 6 тысяч школ не имеют оптического подключения к интернету, которое необходимо для полноценного использования возможностей дистанционного обучения. Министерства составили список из двух тысяч школ, требующих первоочередного подключения.

Заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест заявил, что эти 2000 школ расположены в населенных пунктах, не имеющих никакого оптического провайдера. Соответственно, нормального подключения к сети нет не только у школ, но и непосредственно у учащихся и у педагогического состава.



Что думают украинцы о дистанционном обучении / Инфографика 24 канала

По его словам, подключение школ к интернету – это задача власти, и средства на это должны выделяться из областных и местных бюджетов. Также это может быть направлены деньги из остатков образовательной субвенции.

Так, по предварительным оценкам, на подключение этих школ к интернету необходимо около 700-720 миллионов гривен. Поэтому Минцифры и Минобразования направили совместное письмо во все областные и местные администрации с перечнем школ, требующих срочного подключения интернета.

В общем, в Украине 4,2 миллиона населения проживает в местности, где нет ни одного оптического провайдера. Еще 1,55 миллиона сельского населения не имеет возможности подключиться к оптическому интернету из-за его высокой цены. Соответственно, 5,75 миллионов украинцев не имеют доступа к интернету.