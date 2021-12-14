Главный санитарный врач Волынской области Наталья Янко рассказала, что по сравнению с прошлой неделей в регионе вдвое увеличилось количество больных COVID-19 среди учащихся и работников школ.

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По ее словам, третья волна характерна увеличением количества больных среди детей.

Сколько учеников и учителей болеет

Наталья Янко добавила, что по состоянию на 14 декабря в области только через неделю заболели 302 ученика и 103 работника школ. На самоизоляции в настоящее время находится 2500 учеников и более 80 человек среди персонала учебных заведений Волыни.

Полностью на дистанционном обучении пока находится только одна школа.

Добавим, что на Волыни от работы отстранены 410 невакцинированных работников. Это составляет 1,7% от общего числа работников учебных заведений.

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К слову, по состоянию на 13 декабря две вакцины получили более 594 тысяч (91,07%) работников школ, а по крайней мере, одной дозой привито 97% учителей.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, почти 100% порог вакцинации среди работников школ достигли следующих регионов: