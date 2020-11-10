Свыше 106 тысяч поступающих в 2020 году выбрали для обучения заведения профессионально-технического образования. Из них по региональному заказу зачислены 95 тысяч человек, а по госзаказу еще более 10 тысяч.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук во время онлайн-презентации результатов вступительной кампании, сообщает пресс-служба МОН.

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По его словам, в прошлом году в учреждения профтехобразования были зачислены около 104 тысяч абитуриентов. А уже в 2020 году количество абитуриентов, которые поступили в профтехы, увеличилось.

Однако Гарбарук заявил, что даже это количество поступающих не соответствует реальной потребности рынка труда. "Недостаточное внимание к профессиональному образованию, рабочим профессиям – это проблема, которая будет иметь широкие последствия для развития конкретного региона и экономики всей страны", – подчеркнул он.

Заместитель министра образования предоставил данные, как поступали в учреждения профобразования в разных областях.

5 регионов, куда подали больше всего заявлений на обучение по региональному заказу:

Днепропетровская область – 9 080 учеников;

​Львовская область – 7 451 ученик;

Харьковская область – 5 357 учеников;

Одесская область – 4 854 ученика;

Запорожская область – 4 824 ученика.

5 регионов, куда подали больше всего заявлений на обучение по государственному заказу:

Днепропетровская область – 1 251 ученик;

Харьковская область – 947 учеников;

Запорожская область – 750 учеников;

Львовская область – 732 ученика;

​Донецкая область – 711 учеников.

Интересно, что наиболее популярными среди абитуриентов традиционно стали профессии сферы услуг – водитель автотранспортных средств, повар, электрогазосварщик, кондитер и парикмахер.