Боялась коронавирус: в Луцке суд оштрафовал мать, потому что она не пускала детей в школу

В Луцке суд оштрафовал многодетную мать за то, что ее 5 детей пропускали уроки в школе. Трое дочерей и двое сыновей женщины не посещали учебу с сентября до середины октября.

Известно, что представление об отсутствии детей на уроках сделала администрация школы. Женщина не отвечала на звонки и на родительское собрание не ходила. Непосещение ее детьми школы она объяснила тем, что боялась, что те подхватят коронавирус.

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Суд признал ее виновной по статье о невыполнении родительских обязанностей и назначил штраф. На заседание женщина не явилась, поэтому дело рассматривали без ее присутствия.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 1700 гривен. Также обвиняемая должна заплатить 454 гривны судебного сбора.

Почему она не пускала детей в школу? В ноябре женщина предоставила письменные объяснения относительно отсутствия детей. Она подчеркнула, что сознательно не пускает их на уроки "из-за распространения коронавирусной инфекции".

Интересно, что женщину ранее уже привлекали к ответственности – в июле этого года, потому что ее дети пропустили 70% занятий за год в школе. Тогда женщина оплатила 850 гривен штрафа.

К слову, суд Тернопольской области оштрафовал отца за то, что его сын нарушил самоизоляцию и пошел в школу во время карантина. За невыполнение родительских обязанностей мужчину оштрафовали на 850 гривен. Детали истории – читайте в статье.