Такие произведения помогают лучше понять личные финансы, научиться инвестировать и экономить деньги. Рассказываем о 7 главных принципах книги "Богатый папа, бедный папа".

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Что известно о книге "Богатый папа, бедный папа" – книга 1997 года, написанная инвестором Робертом Кийосаки. Она делает акцент на финансовом образовании, денежной независимости и создании богатства путем инвестиций в активы и недвижимость. Формат произведения представлен в стиле притч, основанных на жизни автора.

1. Богатые заставляют свои финансы работать

Вы, наверное, слышали фразу "жить, чтобы работать, работать – чтобы жить". Это один из главных вопросов, о которых говорится в книге – замкнутый круг, в который попадает большинство людей среднего и рабочего класса.

Как правило, люди с меньшими финансовыми ресурсами имеют большую мотивацию учиться и развиваться. Они избегают рисков, необдуманных задолженностей и не тратят денег на пустяки.

Однако очень важно, какой бы у вас капитал не был, чтобы деньги начали на вас работать. Поэтому, по мнению автора, вкладывать средства в активы – это то, чему должен научиться каждый.

2. Финансовое образование является вашим лучшим активом

По мнению Кийосаки, деньги – это не ваш основной актив. Именно финансовое образование является тем, во что нужно вкладывать собственные ресурсы больше всего.

Интеллект решает проблемы и производит деньги, а без него ресурс только и делает, что тратится,

– говорится в книге.

3. Не работайте, чтобы зарабатывать, работайте, чтобы учиться

Любую работу следует воспринимать как платформу для совершенствования навыков. По мнению автора, именно мотивация узнавать новое предоставляет вам все инструменты для вашей профессиональной реализации и создания капитала.

4. Разберитесь с вашими активами и пассивами

Актив – это то, что приносит в ваш карман деньги, а пассив – то, что их оттуда вынимает. Это принципиальная разница для Кийосаки, которая определяет будущее развитие личных финансов человека.

5. Максимально уменьшите расходы

Автор призывает людей иметь как можно меньше долговой нагрузки. В конце концов, долги препятствуют финансовой свободе и независимости, к которым так все стремятся. "Сократите свои расходы и денежные обязательства", – одна из основных догм, которая часто повторяется в книге.

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6. Реинвестируйте вашу прибыль

Прибыль, созданную вашими активами, необходимо реинвестировать в другие инструменты. Не думайте о том, как накопить сам доход, а то, куда его еще можно эффективно вложить.

7. Нельзя полагаться только на финансовых советников

По мнению Кийосаки, каждый должен понимать собственные финансы самостоятельно. Помощь эксперта или консультанта может быть полезной, однако контролировать собственные деньги надо непосредственно вам.

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