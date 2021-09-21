"Бог создал человека и вдохнул в него жизнь": тезисы в учебнике по истории удивили украинцев

В сети украинцы обнародовали странные тезисы в украинском школьном учебнике по истории для учеников 6 класса. В нем утверждается, что человека создал Бог и вдохнул в него жизнь, а неандертальцев нельзя считать первобытными людьми.

Мама одного ученика Анна Либа рассказала, что странные тезисы описаны в учебнике "Всемирная история. История Украины" (интегрированный курс для 6 класс) от авторов Александра Бандровского и Виталия Власова.

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По ее словам, она с сыном читала учебник и заметила там много удивительных вещей.

Там написано, что все теории о происхождении человечества – полный бред, ибо создал Бог человека и вдохнул в него жизнь... Мой сын не поверил в это и сам рассматривал учебник,

– говорит Анна.

Женщина считает, что этот подручный больше напоминает учебное пособие по христианской этике, чем по истории.

Тезисы из учебника истории для 6 класса:

"И сотворил Господь человека из праха земного. И дыхание жизни вдохнул в него – и стал человек живой душой, которая является воплощением божественной теории происхождения человеческой жизни".



Тезисы из учебника истории / Фото Анны Либы

"Начало истории человечества связывают с появлением человека разумного (гомо сапиенс), который собственно, и был первым настоящим человеком. Ибо, кроме искусных рук и совершенства строения, имел речь и тонкую душевную организацию. Недаром, по библии, человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу".

"Появились существа, которых ученые называют приматами. Около 40 миллиардов лет назад возникли более высокоорганизованные приматы, которых называют обезьянами. Предполагают, что именно от них начался путь формирования человека. Однако сегодня нет точной информации на вопрос, как именно, где и когда возник человек".

"Находки дают основания предполагать, что неандертальцы заботились об умерших, хоронили их по определенным ритуалам, что свидетельствует о зарождении веры в загробную жизнь, обожествление сил природы".



Тезисы из учебника истории / Фото Анны Либы

К слову, в сети поделились возмутительными фотографиями из дневника, который подготовили для украинских школьников. В частности, детям рассказывают, что Владимир Ленин – "мыслитель", а рэпер "Тимати" – "настоящий хищник". Детали – читайте в статье.

Текст публикации Анны Либы:

6 класс. Учебник по истории всемирная – Украина.. Я читаю.. Шок.. Прочитав абзац, я перелистываю на титулку, чтобы проверить какой мы читаем предмет.. Шок.

Эти теории все о происхождении человечества полный бред, ибо создал бог человека и вдохнул в него жизнь. Короче столько текста, а информации для ребенка полный ноль.

Умоляю родители, читайте то, что дают вашим детям в учебнике. Учите их критически мыслить, как кстати в аннотации к учебнику писали авторы. Что можно сделать с этим?