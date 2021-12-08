Боевики полгода удерживают в СИЗО украинскую учительницу: подробности

Российские наемники полгода незаконно удерживают в плену учительницу физики Наталью Шило. Ее подозревают в якобы "шпионаже в пользу Украины".

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова говорит, что женщину задержали в оккупированной Горловке 5 июня 2021 года, куда она приехала из Киева навестить пожилую мать.

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Лишь через 30 дней после задержания родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты. Сейчас она находится в СИЗО №5 на территории временно оккупированного Донецка.

Денисова обратилась к главе миссии "Красного Креста" в Украине Флоранс Жиллетт, чтобы она посетила СИЗО-5 в Донецке с целью проверки соблюдения прав Натальи Шило.

Что известно о Наталье Шило

Она – коренная жительница Горловки. После временной оккупации переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса "Учитель года – 2018" в номинации "Физика". Позже Наталья переехала в Киев.

По словам омбудсмена, сейчас в тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживают 30 женщин, где подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.

"Подчеркиваю необходимость давления на страну-оккупанта Россию для соблюдения прав незаконно заключенных граждан Украины и немедленного их освобождения", – добавила Денисова.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Гражданка Украины, учительница физики Наталья Шило полгода незаконно удерживается в плену на территории временно оккупированной Донецкой области. Ее подозревают в якобы "шпионаже в пользу Украины".

Женщина была задержана в оккупированной Горловке 5 июня 2021 года, куда она приехала из Киева навестить пожилую мать. Лишь через 30 дней после задержания родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты.

Сейчас она находится в СИЗО-5 г. Донецка. Наталья Шило – коренная жительница Горловки. После временной оккупации переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса "Учитель года – 2018" в номинации "Физика". Позже Наталья переехала в Киев.

Прошу главу Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт совершить визит в СИЗО-5 г. Донецка, с целью проверки соблюдения прав Натальи Шило и других удерживаемых лиц.

Сейчас в тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской незаконно удерживают 30 женщин, где подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.