Блины в файлах и хлеб вместо мяса: в школе Ужгорода разгорелся скандал из-за питания учеников

В Ужгороде родители учеников начальной школы №6 жалуются на некачественное питание детей. По их словам, учеников кормят самыми дешевыми продуктами, блины подают в файлах, а в котлеты добавляют хлеб и воду вместо мяса. Подробности скандала – читайте в статье.

Несколько дней назад в фейсбук-группе "Ужгород Криминальный" появилось сообщение, в котором говорилось об отвратительной еде в школьной столовой.

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В публикации отметили, что в ужгородской школе №6 готовят из самых дешевых продуктов, используют минимум мяса и других необходимых продуктов, а также там нарушены нормы питания.

Чем кормят детей в школе №6

После этого родители обратились относительно школьного питания к местным депутатам, которые наведались в школу лично, чтобы посмотреть на обеды школьников.

Оказалось, что в одной порции ребенка содержится лишь 40 граммов мяса, вместо 73, предусмотренных нормами. А дети льготных категорий завтракают не в столовой, а в классе – на глазах у одноклассников, для которых бесплатный завтрак не предусмотрен.

В то же время кухарка не смогла предоставить калькуляцию блюд.

Мы спросили, что и в каком количестве входит, например, в то, что в меню назвали "кебаб сырный". Кухарка заявила, что уже готовит много лет и добавляет ингредиенты "на глаз",

– рассказывает депутат Валентин Штефаньо.

Она добавила, что при приготовлении обеда для 300 учеников используют 12 килограмм мяса. Это примерно получается по 40 грамм на ребенка. При том, что это вес – брутто, ведь мяса в вареном или жареном виде будет еще меньше.

Кроме того, в школьный "кебаб" добавляют хлеб, хотя, по рецептуре, шницели и котлеты должны готовиться из мяса. Так, при приготовлении мясного блюда повариха использовала 700 грамм хлеба.

Родители признаются, что платят немалые средства за питание детей, но, мягко говоря, не довольны качеством.

По словам другого местного депутата Александра Волосянского, в школьном меню все написано и нарисовано красиво, но действительности не соответствует.

Например, в анонсированном меню в салате из капусты, моркови и свеклы не было капусты. А виноградный компот на вкус был водянистым. "По факту детям подали свеклу и три кусочка моркови. Компота вообще не должно было быть, потому что там предусмотрен чай. Но в столовой выдали компот, на вкус – как вода", – рассказывает депутат.



Школьный обед в школьном меню / Фото "УП.Жизнь"

Кроме того, депутаты говорят, что помещение, где готовят детям еду, находится в ужасном состоянии, а на контейнерах с заготовками отсутствуют стикеры со сроками годности.

Какие цены на питание учеников? Отец одного из учеников Александр Ляхин говорит, что ежемесячно платит за питание одного ребенка 517 гривен. Это – только обеды. Качество еды в школе его детей не устраивает.

Каша как водичка. А детям льготных категорий еду приносили в класс, извините, как свиньям. В канцелярском файле,

– рассказывает он.



Ученикам подавали горячие блины в канцелярских файлах / Фото из фейсбук-группы

Депутаты отметили, что на выходе из школы общались с родителями, и большинство из опрошенных охарактеризовали питание в школе как неудовлетворительное.

Я вам честно скажу, когда служил в армии, нас кормили лучше. Дети школьную еду фактически не едят, все идет в отходы,

– сказал Штефаньо.

Народные избранники говорят, что попросили руководительницу учебного заведения исправить ситуацию с питанием. Но, по словам родителей, после этого визита качество обедов не изменилось. Только детей-льготников наконец пригласили завтракать в столовую, и выдали им еду на тарелках.

Директор школы Марьяна Гринчук добавила, что в школе создана комиссия внутреннего контроля. "Пока идет проверка, комментарии давать не будем", – отметила она.

На вопрос, поступали ли на ее имя жалобы от родителей, директор отвечает, что только в устной форме, и она сразу реагировала на них. А историю с горячими блинами в файлах Марьяна Гринчук ни опровергает, ни подтверждает. "Извините, без комментариев", – говорит она.

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В горсовете рассказывают, что после того, как ситуация вокруг питания в школе № 6 получила огласку, к ним начали приходить жалобы и из других школ города.

Депутат Штефаньо обратился в прокуратуру и в отдел образования и предложил организовать рабочую группу. Включить туда хотят специалистов из Госстандарта и управления образования и провести аудит питания во всех учебных заведениях.

К слову, в Украине с 1 сентября частично запустили реформу школьного питания. Эксперты во главе с поваром Евгением Клопотенко разработали новое 4-недельное меню для учащихся, которое состоит из 160 блюд. Однако проверки, придерживаются ли школы этого меню, начнут проводить только с 2022 года.