Сколько бюджетных мест будет в вузах в 2021 году и на какие специальности их увеличили
Источник:Министерство экономики Украины
30 июня правительство утвердило объемы государственного заказа на обучение студентов в украинских вузах. Так, в этом году установлено более 87 тысяч бюджетных мест по образовательной степени "Бакалавр"
Постановление об объемах госзаказов разработало Минэкономики с участием МОН и других заказчиков относительно бюджетных мест на подготовку соответствующих специалистов по потребности и кадров на рынке труда.
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Министр экономики Алексей Любченко заверил, что они проанализировали потребности рынка труда. Поэтому Минэкономики предлагает отдавать предпочтение в количестве бюджетных мест инженерно-техническим и естественным специальностям.
На сегодня такие специалисты не только востребованы на рынке труда, но и являются высокооплачиваемыми. Украинцы имеют право бесплатно получать актуальное и конкурентное образование, отвечающее современным требованиям,
– заявил он.
Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 938 специалистов.
Сколько бюджетных мест будет в вузах в 2021 году
- 37 466 профессиональных младших и младших бакалавров;
- 87 739 бакалавров;
- 59 986 магистров.
По словам Любченко, для обеспечения бюджетных мест на 2021 год правительство направило 42,5 миллиарда гривен. Отдельно:
- на подготовку младших и профессиональных младших бакалавров, бакалавров, магистров и научно-педагогических кадров – 39,8 миллиарда гривен;
- на подготовку рабочих кадров – 567,4 миллиона гривен;
- на повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) – 2,2 миллиарда гривен.
На какие специальности увеличили количество бюджетных мест
Количество бюджетных мест на подготовку бакалавров в государственных вузах увеличили на такие специальности:
- "Кибербезопасность",
- "Микро- и наносистемная техника",
- "Биотехнологии и биоинженерия",
- "Биомедицинская инженерия",
- "Авионика",
- "Агрономия",
- "Водные биоресурсы и аквакультура".
Также в 2021 году государственным заказом предусмотрена подготовка научных и научно-педагогических кадров, из которых 4319 аспирантов и 428 докторантов.
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К слову, в прошлом году предоставили более 84 тысяч бюджетных мест на обучение по образовательной степени "Бакалавр", а для магистров – выделили 45 тысяч мест.
Сроки вступительной кампании в 2021 году
- с 1 июля регистрация электронных кабинетов;
- с 1 по 13 июля – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.
- с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;
- до 16 июля – прием для тех, кто поступает по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;
- до 23 июля – прием по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были составлены с 1 по 13 июля;
- 17 – 19 июля – собеседования;
- до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
- до 2 июня (18: 00) – представление оригиналов документов;
- 9 августа – зачисление на бюджет.