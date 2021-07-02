Постановление об объемах госзаказов разработало Минэкономики с участием МОН и других заказчиков относительно бюджетных мест на подготовку соответствующих специалистов по потребности и кадров на рынке труда.

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Министр экономики Алексей Любченко заверил, что они проанализировали потребности рынка труда. Поэтому Минэкономики предлагает отдавать предпочтение в количестве бюджетных мест инженерно-техническим и естественным специальностям.

На сегодня такие специалисты не только востребованы на рынке труда, но и являются высокооплачиваемыми. Украинцы имеют право бесплатно получать актуальное и конкурентное образование, отвечающее современным требованиям,

– заявил он.

Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 938 специалистов.

Сколько бюджетных мест будет в вузах в 2021 году

37 466 профессиональных младших и младших бакалавров;

87 739 бакалавров;

59 986 магистров.

По словам Любченко, для обеспечения бюджетных мест на 2021 год правительство направило 42,5 миллиарда гривен. Отдельно:

на подготовку младших и профессиональных младших бакалавров, бакалавров, магистров и научно-педагогических кадров – 39,8 миллиарда гривен;

на подготовку рабочих кадров – 567,4 миллиона гривен;

на повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) – 2,2 миллиарда гривен.

На какие специальности увеличили количество бюджетных мест

Количество бюджетных мест на подготовку бакалавров в государственных вузах увеличили на такие специальности:

"Кибербезопасность",

"Микро- и наносистемная техника",

"Биотехнологии и биоинженерия",

"Биомедицинская инженерия",

"Авионика",

"Агрономия",

"Водные биоресурсы и аквакультура".

Также в 2021 году государственным заказом предусмотрена подготовка научных и научно-педагогических кадров, из которых 4319 аспирантов и 428 докторантов.

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К слову, в прошлом году предоставили более 84 тысяч бюджетных мест на обучение по образовательной степени "Бакалавр", а для магистров – выделили 45 тысяч мест.

Сроки вступительной кампании в 2021 году