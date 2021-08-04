Бюджетные места идут за лучшими поступающими: как в вузах будут распределять госзаказ

Министерство образования и науки отказалось от ручного распределения государственного заказа в вузах в пользу принципа "бюджетные места идут за лучшими поступающими". Поэтому, все будет распределяться автоматически, в зависимости от баллов абитуриентов.

Суть "широкого конкурса" в том, что бюджетные места предоставляются не учреждениям, а непосредственно абитуриентам. То есть поступающие на бакалавриат получат рекомендации в вузы мечты благодаря автоматическому распределению бюджета.

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Больше государственных мест получают те университеты, в которые подавали заявления поступающие с наивысшими конкурсными баллами.

Одним из самых больших преимуществ "широкого конкурса" является то, что он происходит в один тур одновременно для всех поступающих, без вмешательства человека в этот процесс по обнародованному алгоритму.

Объем приема по государственному заказу определяется в целом для вузов, кроме высших военных учебных заведений, ежегодно по специальностям по всей Украине (суперобъем).

И те абитуриенты, которые в результате автоматического распределения попадут в этот суперобъем, принесут бюджетные места в те вузы, которые указаны в их заявлениях.

В то же время, вузы на официальный сайтах будут обнародовать максимальный объем бюджетных мест.

Это не гарантированные места в университетах, а максимально возможное количество поступающих, которое готов принять вуз при условии, что абитуриенты, которые по результатам "широкого конкурса" стали лучшими в стране, выбрали это заведение,

– говорят в МОН.

Система "широкого конкурса" позволяет абитуриенту из любой точки, где есть доступ к интернету, подать документы в любой вуз и быть уверенным, что в случае, если он окажется лучшим, то сможет поступить в заведение мечты.

К слову, в 2021 году абитуриенты подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Поступающие на бакалавриат больше всего выбирают такие специальности: филология, право, компьютерные науки и менеджмент.

10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов: