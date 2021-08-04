Суть "широкого конкурса" в том, что бюджетные места предоставляются не учреждениям, а непосредственно абитуриентам. То есть поступающие на бакалавриат получат рекомендации в вузы мечты благодаря автоматическому распределению бюджета.
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Больше государственных мест получают те университеты, в которые подавали заявления поступающие с наивысшими конкурсными баллами.
Одним из самых больших преимуществ "широкого конкурса" является то, что он происходит в один тур одновременно для всех поступающих, без вмешательства человека в этот процесс по обнародованному алгоритму.
Объем приема по государственному заказу определяется в целом для вузов, кроме высших военных учебных заведений, ежегодно по специальностям по всей Украине (суперобъем).
И те абитуриенты, которые в результате автоматического распределения попадут в этот суперобъем, принесут бюджетные места в те вузы, которые указаны в их заявлениях.
В то же время, вузы на официальный сайтах будут обнародовать максимальный объем бюджетных мест.
Это не гарантированные места в университетах, а максимально возможное количество поступающих, которое готов принять вуз при условии, что абитуриенты, которые по результатам "широкого конкурса" стали лучшими в стране, выбрали это заведение,
– говорят в МОН.
Система "широкого конкурса" позволяет абитуриенту из любой точки, где есть доступ к интернету, подать документы в любой вуз и быть уверенным, что в случае, если он окажется лучшим, то сможет поступить в заведение мечты.
К слову, в 2021 году абитуриенты подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Поступающие на бакалавриат больше всего выбирают такие специальности: филология, право, компьютерные науки и менеджмент.
10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысяч заявлений.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений.
- НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений.
- Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений.
- Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений.
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - более 32 тысяч заявлений.
- Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений.
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений.
- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений.
- Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.