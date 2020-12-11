В проект Государственного бюджета на 2021 год предусмотрена отдельная бюджетная программа в поддержку детей с особыми образовательными потребностями. В частности, на инклюзию будет выделено 505 миллионов гривен.

Из них 30% (около 150 миллионов) можно будет использовать на закупку вспомогательных средств обучения. Об этом рассказал и.о. министра образования Сергей Шкарлет, сообщает пресс-служба МОН.

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Он также отметил, что в связи с новыми реалиями, вызванными пандемией COVID-19, у детей с ООП возникли еще большие потребности в использовании планшетов, сенсорных досок, коррекционно-развивающих наборов дома.

Поэтому на многочисленные запросы родителей и руководителей школ были установлены соответствующие нормы.

По словам Шкарлета, согласно постановлению правительства, учебные заведения смогут закупать вспомогательные средства для общего пользования, при наличии нескольких учеников с одинаковыми категориями особых образовательных потребностей и с согласия их родителей.

Такая практика позволит эффективно использовать средства и увеличить объем специальных средств для детей. Кроме того, дети с ООП смогут принимать индивидуальные вспомогательные средства для пользования ими дома во время дистанционной формы обучения или каникул,

– сказал и.о. министра образования.

Отметим, что к вспомогательным средствам для обучения относятся устройства, оборудование, средства и технологии, используемые в технической, дидактической, методической, функциональной, учебно-развивающей, игровой, коммуникативной целью для улучшения учебной деятельности детей с ООП.

К слову, ранее правительство приняло изменения в постановление об обучении в школах для детей с особыми образовательными потребностями, которые позволяют увеличить продолжительность обучения таких детей в соответствии с индивидуальными потребностями. Так, дети с ООП смогут продлить обучение в школе в случае необходимости всего на два года.