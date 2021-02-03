Существует мнение, что для того, чтобы стать бизнесменом, необходимо иметь огромный стартовый капитал. На самом деле, это совсем не так.

Источник: 24 канал

Если вы готовы вкладывать не деньги, а время и усилия, то следующие виды деятельности могут вам подойти. Учеба 24 подобрала лучшие идеи для бизнеса, интересные начинающим предпринимателям с небольшим бюджетом.

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Туристические экскурсии

Если вы владеете яркой харизмой и ораторским искусством, умеете рассказывать истории и управлять вниманием людей, – это вполне можно перенести в успешный бизнес.

В начале понадобится немного креатива в соцсетях, написании сценариев, изучение истории, а уже потом о вас расскажет так называемое "сарафанное радио" и ваша клиентоориентированность.

Организация праздников

Шоу на День рождения, девичник, корпоратив или свадьба – всем этим занимаются обычно специально обученные люди. Изучите литературу об организации праздников, приобретите необходимый реквизит, продумайте сценарии праздников, а уже потом начните осваивать океан интернет-маркетинга и ищите потенциальных клиентов.

Услуги автоняни

Если у вас есть водительские права, стаж за рулем и опыт общения с детьми, то можно предоставлять услуги автоняни. Необходимо будет завозить и забирать детей из школы, садов, кружков, секций и т.д.

Современные родители слишком заняты собственными делами, и нуждаются в помощи. Иногда даже необязательно иметь собственное авто, ведь клиенты могут предоставлять его сами. Главное – найти клиентов, которые доверили бы вам своего ребенка.



Работать автоняней / Фото Pexels

Онлайн-школа

Если вы владеете уникальными знаниями или навыками, или же имеете большой опыт в какой-либо из отраслей, вы вполне можете учить этому других людей.

Английский язык, фитнес для начинающих, плетение бисером, психология или копирайтинг – рынок онлайн-образования растет и развивается с каждым годом все больше, и вы еще можете найти здесь свою нишу без больших инвестиций.

Организация интелектуальных игр

Всевозможные квизы и квесты не только стали популярными, но и начали приносить реальные деньги. Выберите тематику, придумайте интересный сценарий и начните организовывать такие мероприятия.

Это может быть квест-детектив или квиз для детей, главное – включить воображение и найти своего клиента.

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Ремонт товаров

Здесь все зависит от того, что вы умеете делать и какой у вас опыт. Если вы мастер в бытовой технике, умеете ремонтировать автомобили или перешивать одежду – сделайте из этого собственное дело.

Ключевые затраты идут на приобретение необходимой техники и рекламу. Цена же будет зависеть от рынка и ваших запросов.

Фотография

Если вы умеете фотографировать и имеете более-менее приличную камеру, то на этом можно зарабатывать. Такой маленький бизнес можно начинать с фотографирования небольших праздников и мероприятий, а уже потом можно открыть даже собственную студию.

Большой запрос сейчас на съемку товаров для брендов в пределах SMM-компаний. Также прибыльным является продажа фото для стоковых сервисов.

Подарочные боксы

Красивые коробочки с типичным "инстаграмным" набором:

книги;

свечи;

визитки;

косметика;

украшения;

игрушки.

Покупайте такие мелочи, красиво их запаковывайте и продвигайте с небольшой наценкой. Популярностью пользуются тематические наборы, в частности подарки-сюрпризы, а также безделушки из мира "Гарри Поттера" или "Звездных войн".



Подарочные боксы / Фото Pexels

Собственный блог

Хотя конкуренция сегодня достаточно высокая, до сих пор на всех платформах ценится авторский стиль, подача материала и личность автора.

Выбирайте платформу по душе – отдельный сайт, профильный блог, YouTube или другие социальные сети. Начните развивать блог и готовьтесь к продажам рекламы.