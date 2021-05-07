Богдан Лукань открыл в Черновцах MiniBoss Business School, которая занимается развитием предпринимательских способностей у детей. В ней учатся школьники в возрасте от 6 до 17 лет.

На тему На Закарпатье лицеисты учатся финансовой грамоты: кружок от бизнес-тренера

Чему учат детей в бизнес-школе

В MiniBoss Bussines School дети изучают бухгалтерию, фондовые рынки, а также развивают собственный уровень финансовой грамоты.

Кроме этого, сертифицированные учителя помогают школьникам раскрыться, стать более уверенными в себе, а также найти ту область деятельности, которая позволит им монетизировать таланты.

В школе работают сертифицированные преподаватели / Фото инстаграм-страница miniboss_chernivtsy

Система обучения имеет 8 авторских курсов, дает возможность попробовать себя на управленческих должностях, в коммерческих и социальных бизнес-проектах.

Во втором полугодии обучения дети уже генерируют собственные идеи и объединяются в отдельные команды по интересам. Школьники представляют свои стартапы на всеукраинских и международных чемпионатах, форумах и различных платформах.

Школьники участвуют в чемпионатах / Фото инстаграм-страница miniboss_chernivtsy