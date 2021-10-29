В ГСКО подчеркнули, что форма организации обучения в школах определяется с учетом двух факторов: уровня эпидемической опасности в области и наличия COVID-сертификатов у работников учебного заведения.

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Так, обычный образовательный процесс в желтом уровне эпидемической опасности может происходить при наличии 80% работников учреждения, имеющих COVID-сертификаты, в красном уровне – при 100% вакцинированных работников.

Почему школы переходят на дистанционку? В Государственной службе качества образования отмечают, что более половины школ, перешедших на дистанционное обучение, сделали это из-за недостаточного процента вакцинации работников.

Следовательно, в большинстве областей Украины образовательный процесс с 1 ноября будет проходить с использованием дистанционной формы обучения, кроме заведений, где 100% работников имеют COVID-сертификаты,

– ответили в ГСКО.

Красная зона в Украине

По состоянию на 29 октября 2021 года к красному уровню эпидемической опасности отнесены восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровненская, Сумская и Херсонская.

С 30 октября красный уровень устанавливается на территориях еще 7 областей: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. А с 1 ноября – и столица. Как в этих регионах будут работать школы – читайте в материале 24 канала.

К слову, больше половины украинцев считает, что дистанционное обучение разрушает психику и социальные навыки детей, а потому его следует запретить. К онлайн-обучению относятся скептически. Подробности опроса – читайте в статье.