Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Вони призначили низку додаткових експертиз та допитів.

До теми Бив до смерті: у Києві засудили чоловіка, який вбив 6-річного хлопчика

Що відомо про побиття у спортивній школі

  • Колективну заяву до поліції подали 12 квітня.
  • Батьки звинувачують двох жінок-тренерок у використанні неприйнятних методах тренування та виховання дітей.
  • Мовиться про декілька епізодів, які сталися у 2019 та 2020 роках.
  • Викладачки з плавання нібито завдали тілесних ушкоджень дітям.
  • У поліції відкрито кримінальне провадження за статтею про умисні легкі тілесні ушкодження.