Била по лицу и таскала за ухо: на Волыни учительница физики избила своего ученика
23 ноября 2021 , 09:11Читати новину українською
Источник:"Конкурент"
Учительница физики сначала ругала ученика, а потом ударила его по голове. Местные СМИ сообщают: это уже не первый подобный инцидент с участием этого педагога.
На обнародованных в местном телеграм-канале кадрах видно, как горе-учительница таскает ученика за ухо и бьет по голове.
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Как так можно? Дети, которые должны чувствовать себя в безопасности, подвергаются физической расправе со стороны учителей,
– говорится в сообщении.
Правоохранители уже зарегистрировали инцидент. В настоящее время идет проверка.
На Волыни учительница избила своего ученика: смотрите видео
В Днепре учительница пьянствовала на уроках
- В Днепре родители учеников школы №29 сообщили в сети о пьянстве учительницы младших классов.
- Мама одной из учениц рассказала, что педагог приносила водку в школу и распивала ее в стенах учебного заведения.
- Уже к 5 уроку учительница не могла говорить с учениками. Кроме того, родители утверждают, что она била детей по голове.
- Когда детали "учебного процесса" получили огласку, в школе сообщили, что учительницу уже уволили.
- Увольнение педагога подтвердили также в Управлении образования департамента гуманитарной политики горсовета Днепра.