Била по лицу и таскала за ухо: на Волыни учительница физики избила своего ученика

23 ноября 2021 , 09:11
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Источник:

"Конкурент"

Учительница физики сначала ругала ученика, а потом ударила его по голове. Местные СМИ сообщают: это уже не первый подобный инцидент с участием этого педагога.

На обнародованных в местном телеграм-канале кадрах видно, как горе-учительница таскает ученика за ухо и бьет по голове.

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Как так можно? Дети, которые должны чувствовать себя в безопасности, подвергаются физической расправе со стороны учителей,
– говорится в сообщении.

Правоохранители уже зарегистрировали инцидент. В настоящее время идет проверка.

На Волыни учительница избила своего ученика: смотрите видео

В Днепре учительница пьянствовала на уроках

  • В Днепре родители учеников школы №29 сообщили в сети о пьянстве учительницы младших классов.
  • Мама одной из учениц рассказала, что педагог приносила водку в школу и распивала ее в стенах учебного заведения.
  • Уже к 5 уроку учительница не могла говорить с учениками. Кроме того, родители утверждают, что она била детей по голове.
  • Когда детали "учебного процесса" получили огласку, в школе сообщили, что учительницу уже уволили.
  • Увольнение педагога подтвердили также в Управлении образования департамента гуманитарной политики горсовета Днепра.
Автор: Мар'яна Бекало