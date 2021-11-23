На обнародованных в местном телеграм-канале кадрах видно, как горе-учительница таскает ученика за ухо и бьет по голове.

Ученики 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению: стоит ли волноваться о здоровье детей

Как так можно? Дети, которые должны чувствовать себя в безопасности, подвергаются физической расправе со стороны учителей,

– говорится в сообщении.

Правоохранители уже зарегистрировали инцидент. В настоящее время идет проверка.

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