Школьный библиотекарь из Штата Вирджиния первой в мире придумала необычный способ доставки своим ученикам – она отправляла их с помощью дронов.

Учителя дали детям список литературы на лето, и если некоторые из них ученики нашли в интернете, то другие можно взять лишь в библиотеке, передает Washinghton Post. Но как это сделать во время карантина, когда все заведения закрыты?

Интересно В Англии выпускники получили несправедливые оценки и едва не потеряли места в университетах

Поэтому библиотекарь Келли Пасек из США решила доставлять книги ученикам с помощью дронов. Она хотела помочь детям читать произведения по школьной программе и полезно проводить время на карантине, поэтому придумала такую идею.

Женщина обратилась к производителю дронов компании Wing, которая принадлежит Google. И они пообещали ей помочь. Теперь более 600 школьников округа Монтгомери могут заказать такую доставку книг.

Смотрите видео, как учительница отправляет книги на дронах