Безопасность в киберпространстве: как организовать образовательный процесс онлайн – видеолекции
За период карантина на 80% увеличилось количество времени, в течение которого дети находятся в цифровой среде. В режиме онлайн провели международную конференцию, в которой ответили на многие вопросы учителей, родителей и руководителей учебных заведений.
С целью повышения уровня цифровой осведомленности и создания безопасных условий для украинцев в киберпространстве состоялась международная конференция "Безопасный онлайн 2020: Современные вызовы". Об этом сообщает пресслужба МОН.
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Организаторами конференции стали Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством внутренних дел при поддержке Консультативной миссии Европейского Союза и Международного союза электросвязи. Участие в конференции приняли более 35 спикеров из разных стран.
Содержание и цель конференции
В рамках конференции состоялись такие лекции и панельные дискуссии:
- "Современные опасности интернета и способы борьбы с ними";
- "Пути построения безопасного онлайн-пространства в Украине";
- "Влияние порнографии на сознание детей и взрослых";
- "Сексуальное насилие в цифровой среде";
- "Блокирование материалов и проблемы с законодательством";
- "Искусственный интеллект";
- "Советы родителям по безопасности детей в интернете";
- "Дезинформация и фейки".
По словам государственного эксперта Министерства образования и науки Украины Оксаны Савицкой, родители часто не знают, что делать с проблемами цифровизации.
Родители не знакомы в том, как создать безопасные условия в цифровой среде для детей и к кому обращаться в случае обнаружения угроз. Важно формировать цифровую компетентность школьников, родителей и педагогов,
– рассказывает эксперт в одной из панельных дискуссий на тему Кибербуллинга.
Какие вопросы обсуждались на конференции
Речь шла об организации безопасного образовательного процесса в киберпространстве. Это прежде всего план действий педагогов во время занятий, если случается кибератака или использование некорректного цифрового контента, и перечень вебресурсов, не отвечающих требованиям безопасности данных.
Кроме того, участники конференции обсудили такие вопросы, как важность сотрудничества родителей и учителей в пребывании ребенка в цифровом пространстве, безопасность самого учителя, защита подключенных к интернету устройств, используемых при организации образовательного процесса.
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Также было определено, что лучший способ защитить всех участников образовательного процесса в сети во время обучения – это коммуникация между родителями, учителями и управленцами о возможных рисках и способах их предупреждения.
Где просмотреть лекции и панельные дискуссииКонференция проходила в видеоформате в режиме онлайн. Бесплатно посмотреть материалы двухдневного мероприятия можно на YouTube-канале Минцифры.
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