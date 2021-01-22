За период карантина на 80% увеличилось количество времени, в течение которого дети находятся в цифровой среде. В режиме онлайн провели международную конференцию, в которой ответили на многие вопросы учителей, родителей и руководителей учебных заведений.

С целью повышения уровня цифровой осведомленности и создания безопасных условий для украинцев в киберпространстве состоялась международная конференция "Безопасный онлайн 2020: Современные вызовы". Об этом сообщает пресслужба МОН.

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Организаторами конференции стали Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством внутренних дел при поддержке Консультативной миссии Европейского Союза и Международного союза электросвязи. Участие в конференции приняли более 35 спикеров из разных стран.

Содержание и цель конференции

В рамках конференции состоялись такие лекции и панельные дискуссии:

"Современные опасности интернета и способы борьбы с ними";

"Пути построения безопасного онлайн-пространства в Украине";

"Влияние порнографии на сознание детей и взрослых";

"Сексуальное насилие в цифровой среде";

"Блокирование материалов и проблемы с законодательством";

"Искусственный интеллект";

"Советы родителям по безопасности детей в интернете";

"Дезинформация и фейки".

По словам государственного эксперта Министерства образования и науки Украины Оксаны Савицкой, родители часто не знают, что делать с проблемами цифровизации.

Родители не знакомы в том, как создать безопасные условия в цифровой среде для детей и к кому обращаться в случае обнаружения угроз. Важно формировать цифровую компетентность школьников, родителей и педагогов,

– рассказывает эксперт в одной из панельных дискуссий на тему Кибербуллинга.

Какие вопросы обсуждались на конференции

Речь шла об организации безопасного образовательного процесса в киберпространстве. Это прежде всего план действий педагогов во время занятий, если случается кибератака или использование некорректного цифрового контента, и перечень вебресурсов, не отвечающих требованиям безопасности данных.

Кроме того, участники конференции обсудили такие вопросы, как важность сотрудничества родителей и учителей в пребывании ребенка в цифровом пространстве, безопасность самого учителя, защита подключенных к интернету устройств, используемых при организации образовательного процесса.

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Также было определено, что лучший способ защитить всех участников образовательного процесса в сети во время обучения – это коммуникация между родителями, учителями и управленцами о возможных рисках и способах их предупреждения.