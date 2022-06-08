Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в правительстве обсудили вопросы выхода детей на оффлайн-обучение с 1 сентября. Шмыгаль заявил, что несколько министерств работают над тем, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность детей во время учебного процесса.

Важно знать С 1 сентября ученики и студенты вернутся к обучению в режиме оффлайн, – МОН

К обсуждению организации и составления учебного процесса присоединились представители Министерства образования и науки, Министерства внутренних дел, Мининфраструктуры, Министерства регионов и ГСЧС.

По данным МОН, в этом году готовятся пойти в первые классы до 400 тысяч детей.

Безопасность детей – приоритет для всех, кто отвечает за организацию учебного года. Речь идет как о безопасности во время воздушных тревог, так и общей безопасности учебного процесса,

– написал Шмыгаль в своем телеграме.

Премьер-министр дал ведомствам задачи по повышению уровня безопасности среди школьников и студентов:

ГСЧС, Минрегиона и областные ВГА должны проверить все укрытия в учебных заведениях и вблизи них, организовать условия, необходимые для пребывания там детей и взрослых.

Мининфраструктуры и Минрегиона должны провести реконструкцию таких укрытий там, где это необходимо.

Областные ВГА, ГСЧС и другие должны определить маршруты движения в защитные сооружения.

Обеспечение усиленной охраны садов, школ, вузов.

Обеспечение учебных заведений резервными и автономными источниками энергосбережения.

Обеспечение подвоза детей в школу там, где это необходимо.

Что известно о новом учебном годе

Украинские учебные заведения 1 сентября наконец-то вернутся к очной форме обучения. Для этого в школах должны быть обустроены места для укрытия в случае угрозы авиаудара.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что все дети, студенты и ученики должны пойти в школы, университеты и колледжи профессионально технического образования.

Он добавил, что работа учебных заведений в прифронтовых населенных пунктах будет зависеть от ситуации безопасности.

Витренко также рассказал, что в украинскую обучающую программу внесут изменения. Они касаются предметов "мировая литература" и "история". Сейчас при Министерстве образования и науки функционируют рабочие группы, которые занимаются этим вопросом. До 15 июня эти группы должны представить результаты обсуждений.

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