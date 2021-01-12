Из-за карантина в связи с коронавирусом учителя начали проводить уроки в дистанционном формате. А для того, чтобы провести занятия без курьезов, читайте несколько простых советов, как безопасно провести видеоурок.

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что учителя чаще всего во время онлайн-обучения в Украине используют такие приложения: Skype, Hangouts i Zoom.

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Советы учителям, как безопасно и легко провести видеоурок

Пользуйтесь проверенными веб-ресурсами

Для дистанционных уроков следует использовать только проверенные ресурсы по рекомендациям учебных заведений или коллег, которые имели положительный опыт использования. К примеру, можно для обучения выбрать Skype, Zoom, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams и ому подобное.

Соблюдайте правила эффективной коммуникации

Обучение онлайн – это о новых технологиях и получении знаний в новом формате. Поэтому учителям стоит пытаться прислушиваться к ученикам и получать обратную связь по урокам. Только так вы сможете "слышать" друг друга и лучше работать над уроками.

Устанавливайте свои правила во время онлайн-уроков

Во время онлайн-обучения должна быть дисциплина, как и во время уроков офлайн. Для этого следует создать собственные правила для уроков. В частности: подключаться к урокам без опоздания, включать камеру, активно обсуждать задачи, одеваться официально, как и на обучение офлайн, и тому подобное.

Выбирайте подходящий фон для обучения

Следите за фоном во время видеозвонков. На фоне не должно быть посторонних предметов, которые предоставляли бы личную информацию (имя, фамилию, личные фото, сертификаты и прочее).

Следите за собственным внешним видом

Внешний вид не менее важен как во время онлайн-уроков, так и во время офлайн-обучения. Поэтому надо выбирать привычный официальный наряд для работы в онлайн-формате.

Добавим, что сейчас в Украине продолжается локдаун, чтобы уменьшить риск заболевания коронавирусом. Некоторые ограничения касаются и учебных заведений. В частности, в этот период ученики не могут посещать школы. Так, в некоторых школах продолжаются каникулы, в некоторых – организовали онлайн-обучение.