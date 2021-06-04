Как безопасно организовывать и проводить школьные экскурсии: обязанности учителей и учеников

Недавно на Львовщине во время школьной экскурсии погиб 12-летний ученик. Поэтому мы собрали главные положения из официальных документов, которые рассказывают, как законно и безопасно провести экскурсию для школьников.

Проведение экскурсии – это отличный способ совместить интеллектуальное развитие и интересный отдых. Ведь в музеях или во время посещения интересных мест дети узнают много нового, визуализируют свои знания и учатся.

К теме Смерть ученика на водопаде Каменка: в сети опубликовали видео с места трагедии

Эксперты считают, что такая форма работы очень действенная, особенно в конце учебного года. Ведь она позволяет совместить обучение и отдых, на который школьники уже настроены.

Однако учитель должен знать все правовые аспекты организации и проведения экскурсий, которые позволят сделать путешествие интересным и безопасным.

Школьная экскурсия Это организованное посещение выдающихся мест группой учащихся, которое осуществляется под руководством уполномоченных руководителей с образовательной, учебно-воспитательной или познавательной целью. Длится менее суток.

Как безопасно провести школьную экскурсию

Что стоит знать организаторам экскурсии

Организовывать экскурсию для учеников может руководитель учебного заведения или соответствующий орган управления образованием.

Директор школы может самостоятельно решать, проводить ли экскурсию (без согласования с органами управления образованием).

Но если в школе решили провести экскурсию, то на руководителей возлагается немало обязанностей:

содействовать успешной организации и проведению мероприятия;

издать приказ по цели, времени, маршруту, участникам мероприятия, а также назначить руководителя экскурсии и его заместителя;

провести инструктаж (по технике безопасности, охране труда и т.д.) для руководителя экскурсии и его заместителя, выдать ему заверенную копию приказа о проведении экскурсии и список ее участников;

проконтролировать возврат экскурсионной группы (если дети не вернулись вовремя – сразу связаться с руководителем группы и выяснить причины задержки);

после завершения экскурсии руководитель учебного заведения должен заслушать информацию о ней от руководителя группы.

Как формировать экскурсионную группу: особенности

Участвовать в экскурсии могут все дети, которые изъявили желание и не имеют медицинских противопоказаний.

Однако количество участников экскурсионной группы определяет ее руководитель (она может включать от 10 до 40 участников в возрасте от 6 лет). Если вы выбрали автобусную экскурсию, то состав группы зависит от количества мест для сидения.

Руководитель группы и его заместитель должны быть старше 18 лет и уметь оказывать первую медицинскую помощь.

Если группа выезжает за пределы населенного пункта, то ее руководство назначается из расчета: один руководитель и один заместитель на 25 участников. На каждые следующие десять учеников дополнительно назначается один заместитель.



Экскурсия для учеников / Фото lerefletdulac.com

К тому же, организация экскурсии с использованием транспорта строго регламентирована:

перевозка детей должна осуществляться водителем со стажем не менее пяти лет, только в светлое время суток и при благоприятной погоде;

если протяженность маршрута составляет более 250 километров – необходимо направлять двух водителей;

если экскурсия осуществляется колонной из пяти и более автобусов, то их должны сопровождать уполномоченные подразделения Нацполиции;

для каждых 10 детей надо назначать руководителя для сопровождения, а для группы из 30 учеников необходимо иметь медика;

директор школы обязан обеспечить детей питьевой водой, средствами медицинской помощи, а руководителя группы – телефонной связью и списком номеров служб экстренного вызова.

Обязанности учителя-руководителя группы и его заместителей

Ответственность за жизнь и здоровье участников экскурсионной группы несут ее руководитель с заместителями.

Они должны ознакомить школьников с планом работы и маршрутом экскурсии, провести для них инструктаж, напомнить о правилах безопасности и проинформировать о возможных факторах риска.

Перед дальними экскурсиями или путешествиями детей до 18 лет в школе должны провести собрание для их родителей.

Во время проведения экскурсии на руководителя группы и его заместителей возложены следующие обязанности:

принимать необходимые меры для создания безопасных условий для учащихся;

придерживаться утвержденного маршрута и плана экскурсии;

не допускать выбывания ученика во время экскурсии без сопровождения одного из заместителей руководителя или разделения группы;

в случае наступления несчастного случая срочно организовать оказание первой домедицинской помощи пострадавшему, а при необходимости – доставить его в больницу;

сообщить о несчастном случае организатору экскурсии.

Руководитель экскурсионной группы имеет право прекратить путешествие или изменить его маршрут в случае возникновения опасных обстоятельств или ухудшения состояния учащихся.

Читайте также Правила поведения детей во время летних каникул: что нужно напомнить ученикам

После завершения экскурсии руководитель уведомляет об этом организаторов, при необходимости добавляет официальный отчет.

Права и обязанности учащихся во время экскурсии

Школьники, участвующие в проведении экскурсий, также имеют определенные обязанности. Одна из главных – ответственно выполнять распоряжения руководителя группы и его заместителя.

Также дети должны внимательно следить за состоянием здоровья (своим и других учеников) и своевременно сообщать руководству о любых проблемах.



Экскурсия для учеников / Фото blogspot.com

Ученики должны соблюдать общественный порядок, правила техники безопасности, а также уважительно относиться к природе, культурному достоянию, уважать местных жителей.

Эксперты добавляют, что качественное планирование и ответственная организация сделают отдых детей безопасным и интересным. Больше обо всех правилах для организации экскурсии – читайте в законе Верховной Рады.

Смерть ученика во время экскурсии на Львовщине: коротко