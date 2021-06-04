Проведение экскурсии это отличный способ совместить интеллектуальное развитие и интересный отдых. Ведь в музеях или во время посещения интересных мест дети узнают много нового, визуализируют свои знания и учатся.

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Эксперты считают, что такая форма работы очень действенная, особенно в конце учебного года. Ведь она позволяет совместить обучение и отдых, на который школьники уже настроены.

Однако учитель должен знать все правовые аспекты организации и проведения экскурсий, которые позволят сделать путешествие интересным и безопасным.

Школьная экскурсия

Это организованное посещение выдающихся мест группой учащихся, которое осуществляется под руководством уполномоченных руководителей с образовательной, учебно-воспитательной или познавательной целью. Длится менее суток.

Как безопасно провести школьную экскурсию

Организовывать экскурсию для учеников может руководитель учебного заведения или соответствующий орган управления образованием.

Но если в школе решили провести экскурсию, то на руководителей возлагается немало обязанностей:

  • содействовать успешной организации и проведению мероприятия;
  • издать приказ по цели, времени, маршруту, участникам мероприятия, а также назначить руководителя экскурсии и его заместителя;
  • провести инструктаж (по технике безопасности, охране труда и т.д.) для руководителя экскурсии и его заместителя, выдать ему заверенную копию приказа о проведении экскурсии и список ее участников;
  • проконтролировать возврат экскурсионной группы (если дети не вернулись вовремя – сразу связаться с руководителем группы и выяснить причины задержки);
  • после завершения экскурсии руководитель учебного заведения должен заслушать информацию о ней от руководителя группы.

Участвовать в экскурсии могут все дети, которые изъявили желание и не имеют медицинских противопоказаний.

Однако количество участников экскурсионной группы определяет ее руководитель (она может включать от 10 до 40 участников в возрасте от 6 лет). Если вы выбрали автобусную экскурсию, то состав группы зависит от количества мест для сидения.

Руководитель группы и его заместитель должны быть старше 18 лет и уметь оказывать первую медицинскую помощь.

Если группа выезжает за пределы населенного пункта, то ее руководство назначается из расчета: один руководитель и один заместитель на 25 участников. На каждые следующие десять учеников дополнительно назначается один заместитель.

Екскурсія для учнів
Экскурсия для учеников / Фото lerefletdulac.com

К тому же, организация экскурсии с использованием транспорта строго регламентирована:

  • перевозка детей должна осуществляться водителем со стажем не менее пяти лет, только в светлое время суток и при благоприятной погоде;
  • если протяженность маршрута составляет более 250 километров – необходимо направлять двух водителей;
  • если экскурсия осуществляется колонной из пяти и более автобусов, то их должны сопровождать уполномоченные подразделения Нацполиции;
  • для каждых 10 детей надо назначать руководителя для сопровождения, а для группы из 30 учеников необходимо иметь медика;
  • директор школы обязан обеспечить детей питьевой водой, средствами медицинской помощи, а руководителя группы – телефонной связью и списком номеров служб экстренного вызова.

Ответственность за жизнь и здоровье участников экскурсионной группы несут ее руководитель с заместителями.

Они должны ознакомить школьников с планом работы и маршрутом экскурсии, провести для них инструктаж, напомнить о правилах безопасности и проинформировать о возможных факторах риска.

Во время проведения экскурсии на руководителя группы и его заместителей возложены следующие обязанности:

  • принимать необходимые меры для создания безопасных условий для учащихся;
  • придерживаться утвержденного маршрута и плана экскурсии;
  • не допускать выбывания ученика во время экскурсии без сопровождения одного из заместителей руководителя или разделения группы;
  • в случае наступления несчастного случая срочно организовать оказание первой домедицинской помощи пострадавшему, а при необходимости – доставить его в больницу;
  • сообщить о несчастном случае организатору экскурсии.

Руководитель экскурсионной группы имеет право прекратить путешествие или изменить его маршрут в случае возникновения опасных обстоятельств или ухудшения состояния учащихся.

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После завершения экскурсии руководитель уведомляет об этом организаторов, при необходимости добавляет официальный отчет.

Школьники, участвующие в проведении экскурсий, также имеют определенные обязанности. Одна из главных – ответственно выполнять распоряжения руководителя группы и его заместителя.

Также дети должны внимательно следить за состоянием здоровья (своим и других учеников) и своевременно сообщать руководству о любых проблемах.


Экскурсия для учеников / Фото blogspot.com

Ученики должны соблюдать общественный порядок, правила техники безопасности, а также уважительно относиться к природе, культурному достоянию, уважать местных жителей.

Эксперты добавляют, что качественное планирование и ответственная организация сделают отдых детей безопасным и интересным. Больше обо всех правилах для организации экскурсии – читайте в законе Верховной Рады.

Смерть ученика во время экскурсии на Львовщине: коротко

  • Во время экскурсии на водопад Каменка 2 июня погиб 12-летний ученик львовской школы №82. Мальчик слишком близко подошел к воде, поскользнулся и упал.
  • На видео, которое опубликовали в сети, слышно, что дети шумели и смеялись. Очевидно, они думали, что школьника удастся спасти. Взрослые не смогли вытащить мальчика из воды, поэтому тело 6-классника достали спасатели, которые распилили дерево, за которое он зацепился.
  • Медикам не удалось реанимировать мальчика, он умер. После трагедии у 45-летней классной руководительницы случился сердечный приступ. Сейчас она находится в реанимации больницы.
  • Мама мальчика рассказала, что накануне трагедии, 1 июня, он отметил свой день рождения. Ему исполнилось 12 лет. Прощание с ребенком состоялось 4 июня в 11:00 в храме Благовещения во Львове.