Правительство утвердило документ, отменяющий ограничения относительно вступления в вузы. В частности, иностранцы, постоянно проживающие в Украине, и беженцы смогут учиться за средства государственного и местного бюджетов.

Кабинет Министров Украины одобрил проект этого постановления на заседании 28 октября, передает пресс-служба Минобразования.

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Теперь поступление указанных лиц в учреждения высшего образования будет осуществляться наравне с гражданами Украины.

Вступить в украинские вузы на бюджет смогут следующие лица:

иностранцы, постоянно проживающие в Украине;

беженцы;

лица, которые нуждаются в дополнительной защите.

В МОН отметили, что реализация этого проекта не требует дополнительных расходов из государственного или местного бюджетов.

К слову, вскоре в Украине появится электронная платформа, которая поможет обеспечить прозрачные условия поступления иностранных студентов в украинские высшие учебные заведения. Также благодаря ей можно будет ликвидировать любые проявления коррупции в этой сфере.