Родители иногда удивляются, почему дети не хотят возвращаться к очному обучению, ведь сидеть 24/7 дома надоедает. Отказаться идти в школу может как первоклассник, так и ученик выпускного класса.

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Есть дети, для которых офлайн – это скучная дорога в школу, упущенное время, раздражение и тому подобное. Что делать родителям? Для начала стоит выяснить, какие причины приводят к такому. Это тот случай, когда точное определение проблемы – уже большая часть ее решения.

Почему дети не хотят возвращаться в школы

Компьютерная зависимость

После дистанционки детям трудно оторваться от планшета, смартфона или ноутбука. Реальность кажется скучной и раздражающей. Чаще всего это бывает с детьми, которым позволяют много играть в игры или зависать в соцсетях. В таком случае нужно, чтобы общение, прогулки, спорт и школьная жизнь также интересовали школьника.

К слову, именно во время карантина некоторые семьи не следят за тем, сколько времени ребенок проводит с гаджетом. Чтобы решить эту проблему, придется уделить ребенку значительно больше времени.

Например, предложите отдых на свежем воздухе, пройдите совместный мастер-класс, займитесь хобби вместе с ребенком или найдите какие-то другие радости в реале. Гаджеты временно ограничьте, но чтобы переход не был резким.



Дистанционное обучение / Фото learning.ua

Если же речь идет о сложившейся компьютерной зависимости, когда ребенок и до карантина не мог даже пол часа провести без гаджета, то здесь стоит обратиться к психотерапевту.

Не подходит режим

Иногда причина очень простая, но весомая – возвращение в школу ассоциируется с ранними подъемами, а ребенок по биологическим часам "сова". Или же до учебного заведения приходится добираться более часа.

Что делать? Если нет возможности это изменить (иногда лучше перевести в школу ближе или ту, где занятия начинаются позже), то стоит хотя бы проследить, чтобы школьник высыпался.

Иногда в 1 – 2 классе стоит даже ввести дневной сон, хотя ребенок уже давно этого не требовал. Но если обычно он поздно вставал, может не хватать общего отдыха. Поэтому следите за жизнью ребенка.

Страх низких оценок

Самая типичная причина в начальной школе, почему дети отказываются идти в школу, – плохие оценки. Первый негативный опыт, конечно, разочаровывает. К тому же, это стресс для малышей.

По словам экспертов, настоящий страх, вплоть до нежелания ходить в школу, развивается лишь если за так называемые плохие оценки ругают или наказывают дома. Особенно тяжело, если родители не занимаются с ребенком, он не может получить помощь.

Что делать в таком случае? Снизьте требования к ребенку, ориентируйте его на компетенции, а не оценки, помогите разобраться с пробелами в знаниях – и тогда маленький школьник с удовольствием будет бежать в школу.

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Конфликт с одноклассником или учителем

Еще одна самая типичная причина для подростков, которые не хотят посещать школу, – ссора с кем-то, что может сделать тягостным пребывание в коллективе. С учителем школьник тоже может не сойтись характером.

Что делать родителям? Попробуйте узнать, что происходит. Если существует доверие в семье, то после деликатных вопросов подросток расскажет об этом. Возможно, найдется способ разрешить конфликт или смириться с равнодушием одноклассников. Но иногда не обойтись без психолога.

Буллинг

Худший случай – если в классе буллинг. И не только жертва издевательств, а иногда и свидетель, которого не трогают, не хочет идти на занятия. Потому что видеть, как на твоих глазах кого-то обижают, – тоже тяжелое переживание.

Что делать родителям? В таком случае прямых вопросов будет недостаточно. Понять ситуацию можно, если терпеливо и доброжелательно расспросить, как общаются дети на перемене, кого в классе боятся, с кем хотят или не хотят играть и почему.

Если речь идет о буллинге, родители должны обращаться к педагогам. Сейчас есть закон о предотвращении буллинга и целый алгоритм, как действовать. Иногда придется решать вопросы даже не на уровне школы.

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Трудности в коммуникации

В каждом классе есть ученики, с которыми все хотят дружить, и те, с которым мало кто общается. Если ваш ребенок – интроверт, устает от общения, любит уединение, тогда все хорошо.

Но если проблема в неумении общаться, то это может быть ежедневным стрессом. Постепенно будут развиваться комплексы.

Как все исправить? Коммуникативную компетентность можно развить, надо только родителям уделить этому время и внимание. Есть немало способов развить эмоциональный интеллект.



Общение учащихся / Фото smartum.com

Иногда, случается, выпадают чересчур застенчивые, тревожные дети. Надо найти причину такого поведения и помочь расслабиться. Помочь в этом может психотерапевт.

Перегрузка

Даже если уроки дистанционно проходили в полном объеме, то кружков и дополнительных занятий точно не было. У малышей оставалось время на игры. А после возобновления очного обучения, у детей увеличится нагрузка.

Что делать? Если ребенок перегружен, локдаун был для него этаким оазисом в пустыне. И если даже двух недель не хватает на передышку, количество секций и кружков стоит срочно уменьшить.

Недостаток внимания

Обычно, это проблема 6 – 10-летних учеников. Когда ребенок был дома, родители постоянно обращали на него внимание. В то же время возвращение к привычной жизни может означать, что сын или дочь чувствуют себя несколько покинутыми.

Что делать родителям? Пообещайте, что хотя бы один выходной будет посвящен ребенку (и, конечно, сдержите слово). Тогда проблема исчезнет.

Самостоятельность

Иногда ученики во время дистанционных занятий осознают, что дома могут учиться быстрее, интереснее, удобнее, чем в обычном классе. Ведь дома не надо отвлекаться на то, что безобразничают одноклассники, проходить материал в том темпе, какой нужен другим и тому подобное.

Эти дети осознали преимущества дистанционного обучения и способны самостоятельно себя контролировать, не снижая учебные успехи. Тогда это не проблема, а возможность. Семья должна серьезно обсудить переход ребенка на дистанционное обучение.

Какие школы возобновили очное обучение

По оперативной информации МОН, уже с понедельника, 22 ноября, планируют перейти на очное обучение более 11 тысяч школ. Где уже возобновили очное обучение в Украине:

Киев – учащиеся 1 – 11 классов сядут за парты уже с понедельника, 22 ноября.

– учащиеся 1 – 11 классов сядут за парты уже с понедельника, 22 ноября. Черновцы – школы еще с 15 ноября вернули всех учеников на очное обучение.

– школы еще с 15 ноября вернули всех учеников на очное обучение. Черкассы – все школьники в Черкассах вернутся за парты до конца рабочей недели, 19 ноября.

– все школьники в Черкассах вернутся за парты до конца рабочей недели, 19 ноября. Николаев – с 17 ноября ученики почти всех 43 школ вернулись к очному обучению.

– с 17 ноября ученики почти всех 43 школ вернулись к очному обучению. Ровно – с 15 ноября для учеников большинства школ возобновили очное обучение.

– с 15 ноября для учеников большинства школ возобновили очное обучение. Львов – начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября.

– начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября. Ивано-Франковск – в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях.

– в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях. Житомир – очно работает 25 школ города, только 8 школ продолжает обучение дистанционно.

– очно работает 25 школ города, только 8 школ продолжает обучение дистанционно. Харьков – еще с 8 ноября в области 615 школ работают очно. В нескольких школах в привычном режиме учатся только 1-4 класса.

Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинировано 100% работников), частично в онлайн-режиме. Например, в Чернигове, Днепре, Хмельницком, Запорожье, Волыни и других.