По результатам собеседования принимают решение о предоставлении абитуриенту рекомендации к зачислению на бюджет.

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Какие категории абитуриентов могут поступить в вуз по собеседованию

Вступительные испытания в форме собеседования проходят:

лица с инвалидностью вследствие войны,

лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение,

лица, имеющие статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Они могут поступать без экзаменов в государственные вузы по результатам собеседования.

Если такие лица рекомендованы к зачислению на основное конкурсное предложение, то их зачисляют на бюджет.

В какой форме такие поступающие подают заявления? Абитуриенты, которые реализуют право на поступление по результатам собеседования, подают заявления в бумажной форме.

Важно! Заявление в бумажной форме поступающий подает лично в приемную комиссию колледжа или вуза. Сведения каждого заявления регистрирует уполномоченное лицо приемной комиссии в ЕГЭБО в день его принятия.

Поступающие по собеседованию также могут подавать заявления в электронной форме. В то же время копии документов абитуриент подает лично при подаче документов в бумажной форме.

Какое место в рейтинговом списке занимают такие лица

Рейтинговый список поступающих формируют по категориям в такой последовательности:

абитуриенты, которые имеют право на зачисление по результатам собеседования;

абитуриенты, которые имеют право на зачисление по квотам;

абитуриенты, которые имеют право на первоочередное зачисление;

абитуриенты, которые имеют право на зачисление на общих условиях.

В рейтинговом списке абитуриентов отмечают:

фамилию, имя, отчество (при наличии) поступающего;

признак оснований для зачисления по результатам собеседования;

образовательно-профессиональную степень, специальность, название конкурсного предложения, форму получения образования;

средний балл приложения к документу о полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, степень высшего образования.

Как поступающему узнать о зачислении? Официальным сообщением о предоставлении рекомендаций к зачислению считается обнародование соответствующего решения на стендах приемных комиссий или веб-сайте вуза.

К слову, 30 июня правительство утвердило объемы государственного заказа в украинских вузах. Так, в этом году предоставлено более 87 тысяч бюджетных мест по образовательной степени "Бакалавр", почти 60 – по степени "Магистр", еще более 37 мест для младших бакалавров.