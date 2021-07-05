По результатам собеседования принимают решение о предоставлении абитуриенту рекомендации к зачислению на бюджет.
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Какие категории абитуриентов могут поступить в вуз по собеседованию
Вступительные испытания в форме собеседования проходят:
- лица с инвалидностью вследствие войны,
- лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение,
- лица, имеющие статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Они могут поступать без экзаменов в государственные вузы по результатам собеседования.
Если такие лица рекомендованы к зачислению на основное конкурсное предложение, то их зачисляют на бюджет.
В какой форме такие поступающие подают заявления? Абитуриенты, которые реализуют право на поступление по результатам собеседования, подают заявления в бумажной форме.
Поступающие по собеседованию также могут подавать заявления в электронной форме. В то же время копии документов абитуриент подает лично при подаче документов в бумажной форме.
Какое место в рейтинговом списке занимают такие лица
Рейтинговый список поступающих формируют по категориям в такой последовательности:
- абитуриенты, которые имеют право на зачисление по результатам собеседования;
- абитуриенты, которые имеют право на зачисление по квотам;
- абитуриенты, которые имеют право на первоочередное зачисление;
- абитуриенты, которые имеют право на зачисление на общих условиях.
В рейтинговом списке абитуриентов отмечают:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) поступающего;
- признак оснований для зачисления по результатам собеседования;
- образовательно-профессиональную степень, специальность, название конкурсного предложения, форму получения образования;
- средний балл приложения к документу о полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, степень высшего образования.
Как поступающему узнать о зачислении? Официальным сообщением о предоставлении рекомендаций к зачислению считается обнародование соответствующего решения на стендах приемных комиссий или веб-сайте вуза.
К слову, 30 июня правительство утвердило объемы государственного заказа в украинских вузах. Так, в этом году предоставлено более 87 тысяч бюджетных мест по образовательной степени "Бакалавр", почти 60 – по степени "Магистр", еще более 37 мест для младших бакалавров.