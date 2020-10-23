В Украине решили разработать порядок правильного питания в школах и садиках. Поэтому, вероятно, вскоре детей в учебных заведениях не будут кормить вредными колбасами, сосисками и замороженными полуфабрикатами.

В Министерстве здравоохранения разработали проект, который сейчас должен пройти общественное обсуждение, передает пресс-служба Минздрава.

Важно! С качеством школьного питания должен разобраться директор или основатель школы, – МОН

Что будет запрещено в школьных столовых и садиках

В Минздраве предлагают запретить школам и садикам закупать и готовить детям технологически обработанные мясные и рыбные блюда, в частности колбасы, сосиски, замороженные полуфабрикаты и тому подобное.

и тому подобное. Также стоит исключить из меню сладкие газированные напитки, энергетические напитки и любые другие напитки с содержанием добавленных сахаров.

и любые другие напитки с содержанием добавленных сахаров. Еще планируют ограничить суточное количество соли, сахара, мучных и кондитерских изделий и жиров для детей.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине впервые на законодательном уровне урегулируют вопрос о питании детей с особыми диетическими потребностями – тех, у кого сахарный диабет, непереносимость глютена, лактозы и тому подобное.

В Минздраве хотят изменить структуру питания с учетом рекомендаций ВОЗ относительно принципов здорового питания и с учетом физиологических потребностей детей.

Если такое решение примут, то руководители школ и садиков смогут выбрать эффективную модель организации питания с учетом особенностей заведения.

К слову, в сентябре в киевских школах возник скандал. Там детей кормили специальными ланч-боксами, однако их состав возмутил многих родителей. Там было довольно мало продуктов и они не слишком полезны для малышей.

К примеру, киевлянка рассказала, что дети получили на завтрак два кусочка сыра, маленькую булочку, яблоко, сливу, кусочек несвежего банана и сок. Больше об этом – читайте по ссылке.